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Желая напугать народ, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко

Политолог Валерий Карбалевич – о неожиданном последствии истории с «заговором» против Лукашенко.

«Во всей шумной истории с заговором для властей есть еще одна проблема, которую, кажется, они не осознают, - пишет Валерий Карбалевич. - Одно из правил политтехнологии состоит в том, что кампания по формированию антиобраза оппонента имеет обратный эффект, она усиливает образ. Например, черный пиар государственных СМИ против Виктора Бабарико в прошлом году лишь содействовал его популярности.

Ведь не случайно в прежние времена правители скрывали от народа попытки заговоров, чтобы не выставлять свою слабость, уязвимость на всеобщее обозрение и не придавать дополнительный вес своим врагам.

А теперь власти, пугая народ грандиозным заговором, придают оппонентам режима ту силу в части организации военного переворота, которую они на самом деле не имеют. Теперь об этом говорит вся страна, давая разную оценку.

Желая напугать народ, максимально дискредитировать оппозицию, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко.

Они, сами того не желая, поставили вопрос о заговоре в повестку дня общественных обсуждений, невольно спровоцировав искусственный кризис легитимности. Ведь подобные события могут происходить только в нестабильном государстве, в котором общество лишено легальных возможностей политической борьбы. В чем государственные СМИ и расписываются...»
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