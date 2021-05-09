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А вы знали? В Беларуси сегодня отмечается День Государственного герба и Государственного флага

Правда, после того, как в отместку бело-красно-белым протестам наши города и села решили сделать красно-зелеными заметить, что день особенный будет сложно.

Фото из открытых источников


В нынешнем году с Днем Победы совпал День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который приходится на второе воскресенье мая. 

Напомним, что с момента объявления независимости госфлаг Республики Беларусь был бело-красно-белым. Но с приходом к власти Александра Лукашенко госпропаганда начала кампанию по его дискредитации. После чего 14 мая 1995-го состоялся первый общереспубликанский референдум, на который Лукашенко вынес вопрос о введении нового Государственного флага и Государственного герба, которые были не такими уж новыми, а модернизированными советскими. С тех пор противостояние символик продолжается. И после августовских событий прошлого года, кажется, достигло апогея. 
"Белорусский партизан"
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