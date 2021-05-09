Документ предусматривает, что в случае гибели президента в результате покушения, акта терроризма, внешней агрессии либо других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют согласно решениям Совета безопасности, на заседаниях которого будет председательствовать премьер-министр.





На территории Беларуси при этом будет незамедлительно введен режим чрезвычайного или военного положения, а Совет безопасности определит перечень мер по обеспечению такого режима. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.





Основным станет вопрос проведения выборов, который решит Совет безопасности с участием губернаторов.





Напомним, что такой сценарий не соответствует действующей белорусской Конституции, согласно которой в подобных случаях исполняющим обязанности президента должен стать премьер-министр.











