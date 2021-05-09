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В случае гибели президента страной будет руководить Совбез. Лукашенко подписал декрет

Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

В случае гибели президента страной будет руководить Совбез. Лукашенко подписал декрет
Документ предусматривает, что в случае гибели президента в результате покушения, акта терроризма, внешней агрессии либо других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют согласно решениям Совета безопасности, на заседаниях которого будет председательствовать премьер-министр.

На территории Беларуси при этом будет незамедлительно введен режим чрезвычайного или военного положения, а Совет безопасности определит перечень мер по обеспечению такого режима. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным станет вопрос проведения выборов, который решит Совет безопасности с участием губернаторов.

Напомним, что такой сценарий не соответствует действующей белорусской Конституции, согласно которой в подобных случаях исполняющим обязанности президента должен стать премьер-министр.  
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