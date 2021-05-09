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На выборах в Шотландии победили сторонники независимости. Отделится ли Шотландия?

Многие шотландцы мечтают уйти из состава Британии. В четверг их партии сохранили и преумножили свое большинство в парламенте Шотландии

На выборах в Шотландии победили сторонники независимости. Отделится ли Шотландия?
PA MEDIA
На первых после брексита выборах парламента Шотландии большинство завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании. Теперь они намерены объявить референдум о независимости - и судиться с Лондоном о его законности, пишет Русская служба Би-би-си.

Подсчет голосов, поданных на выборах 6 мая, закончился в Шотландии только вечером в субботу - и выяснилось, что две партии сепаратистов, правящая Шотландская национальная партия (ШНП) и зеленые, выступили хуже, чем обещали им опросы, но все же сообща получили большинство в 72 мандата (64 и 8) из 129.

"Результаты выборов гарантируют, что Эдинбург и Вестминстер с новой силой схлестнутся по вопросу о втором референдуме о независимости", - заключил обозреватель шотландской газеты Scotsman.

Лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен еще до того, как были подсчитаны все голоса, заявила, что, поскольку большинство в шотландском парламенте гарантированно будет за партиями, выступающими за референдум, эти партии должны будут выполнить свое предвыборное обещание и объявить новый, второй референдум о независимости.

ШНП в предвыборной программе пообещала провести его до конца 2023 года.

"Всем политикам в Вестминстере, которые пытаются помешать этому, я бы сказала две вещи. Во-первых, вы бросаете вызов не ШНП - вы бросаете вызов демократической воле народа Шотландии. А во-вторых, у вас ничего не получится", - цитирует Стёрджен газета Scotsman.

"Будущее Шотландии определяет только народ Шотландии, и ни один вестминстерский политик не должен и не может этому препятствовать", - продолжила Стёрджен.

"Вестминстерский политик" резко против

"Вестминстером" в Британии называют по месту расположения в Лондоне центральные власти, а под "вестминстерскими политиками" Стёрджен имела в виду прежде всего премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон и его правительство настроены решительно против референдума о независимости Шотландии, даже несмотря на то, что победа сепаратистов на нем далеко не гарантирована.

На этой неделе Джонсон вновь заявил - в статье в газете Telegraph - что устраивать новый референдум в нынешних условиях борьбы с пандемией и ее последствиями было бы, на его взгляд, безответственно.

Премьер-министр Британии, однако, настроен против референдума не только в ближайшее время, но и вообще в обозримом будущем.

Он и его соратники регулярно напоминают, что перед первым референдумом о независимости Шотландии в 2014 году Лондон и Эдинбург договорились, что, каким бы ни был результат, вопрос будет закрыт по крайней мере на поколение. Сепаратисты тот референдум проиграли со счетом 45% на 55%.

Брексит как новый повод

Шотландские националисты во главе с Николой Стёрджен возражают, что после референдума о брексите ситуация изменилась настолько, что та договоренность утратила смысл.

Шотландия, в отличие от Англии и Уэльса, большинством почти в две трети голосов высказалась против выхода из ЕС - и теперь шотландские сепаратисты говорят, что их силой вырвали из Евросоюза, и они хотят вернуться в него, выйдя из состава Великобритании.

То, что на первых после брексита выборах парламента Шотландии большинство получили партии, прямо обещающие в предвыборных программах новый референдум, лидеры сепаратистов считают подтверждением их правоты и народным мандатом на плебисцит.

В предыдущем составе парламента у ШНП и зеленых на двоих тоже было больше половины мандатов, но, во-первых, тот состав был избран до референдума о брексите, в мае 2016 года, а во-вторых, в этот раз две партии сепаратистов несколько увеличили свои фракции.

Никола Стёрджен, ,REUTERS
"Выбор Шотландии". Шотландия снова выбрала партию Николы Стёрджен, которая обещает референдум о независимости

Спровоцировать на суд

Никола Стёрджен много раз говорила, что Шотландия не пойдет по пути Каталонии и намерена провести исключительно законный, признанный всеми - и Лондоном, и Евросоюзом, и всем миром - референдум.

Согласно общепринятой трактовке закона о шотландской автономии от 1998 года, законный путь подразумевает согласие Лондона на референдум. Однако, столкнувшись с решительным "нет" Бориса Джонсона, Шотландская национальная партия в последнее время решила несколько радикализировать свою позицию.

Политики и юристы ШНП решили, что обязательность добровольного согласия Лондона - это лишь одна из возможных трактовок, и ее справедливость неплохо бы поверить судебным разбирательством.

Поэтому ШНП и зеленые намерены в новом парламенте сначала принять закон (постановление) о проведении референдума - и тем самым заставить правительство Джонсона оспорить этот закон в суде.

"Если Борис Джонсон захочет нас остановить, ему придется подавать в суд. Если он этого не сделает, то референдум по определению будет законным. Если он это сделает, решение - за судами", - сказала Никола Стёрджен перед самыми выборами, 4 мая, в интервью телекомпании Sky.

Когда именно парламент Шотландии примет закон о референдуме, Стёрджен в субботу говорить не стала. Сколько времени может занять предполагаемая тяжба в судах, сейчас предсказать невозможно.

Колеблющееся общество

Но даже если референдум в итоге и состоится, отделение Шотландии от Англии и остальных двух частей Соединенного королевства совсем не гарантировано.

Общество Шотландии расколото по этому вопросу примерно пополам.

Одно время казалось, что пандемия и брексит переломили ситуацию в пользу сторонников независимости: с июня 2020 по январь 2021 года 23 опроса подряд показали перевес сторонников независимости. Социологи связывали это с тем, что Никола Стёрджен в глазах шотландцев выглядела гораздо более решительным и эффективным борцом с пандемией, чем Борис Джонсон.

Но теперь, когда прививочная кампания успешно идет по всей Британии, и власти постепенно отменяют локдаун, шотландский электорат снова начал колебаться.

С начала апреля семь опросов подряд показали перевес противников отделения в 1-7%, затем два из трех самых последних опросов дали ничью, а один - трехпроцентное преимущество сторонников независимости.
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