



Хочу в Баварию. Баварское пиво и баварские пейзажи привлекают миллионы. Пиво я не пью, но ради прививки самою большую федеральную землю Германии посетил бы. В моей родной 25-й поликлинике мне отказали и не по причине неблагонадежности, а из-за банального отсутствия вакцины.





Откуда растут ноги дефицита столь востребованного препарата, всем нам доходчиво объяснили. Пропустившим объяснение по уважительной причине напомню: «Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их».





А как же «Наша Россия» со своим «Спутником V»? С ней и с ним все в порядке. Как и положено спутнику, он бороздит просторы… Не исключено, что и к любителям баварского пива залетит. По крайней мере глава минздрава Германии Йенс Шпан своего желания «в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины «Спутник V» не скрывает.





Хочу в Баварию. Хочу к последним мерзавцам.





Мы х**рим только светом





Искусство — одна из форм общественного сознания, специфический способ образного осмысление действительности. Вот как ее (действительность) осмысливает лирический герой Сергея Шнурова в клипе «Мусор»:





«Здесь не может быть ошибок,

ошибается пусть враг.

Он, как змей: хитер и гибок.

Он распространяет мрак.

А мы х**рим только светом,

из любви и доброты,

А те, кто не уверен в этом,

пусть закроют свои рты!»





Есть большие сомнения в том, что лидер группы «Ленинград» читает статьи белорусского философа Алексея Дзерманта, регулярно публикуемые в самой солидной газете Беларуси. Но этого и не требуется. В России своих солидных газет и своих солидных телеканалов хватает. Хватает и своих Дзермантов. Поэтому простоватому мужику из клипа было где нахвататься современных знаний.





Тем не менее от цитаты отечественного мыслителя не удержусь: «Восточная Европа превращается в рассадник национализма и неонацизма, на фоне которого наша Беларусь выглядит достойным исключением».





Наукообразно, но мысль практически та же: Восточная Европа распространяет мрак, а Беларусь х**рит только светом. Такова наша роль в мировом разделении труда, в том, что сегодня принято называть «глобальными цепочками добавленной стоимости».





Любопытным поясню, истоки нашей способности х**рить только светом можно без труда отыскать в деятельности гуманистов эпохи Возрождения. Достаточно вспомнить Франциска Скорину, который «был не только белорус, он жил и в Питере и творил там».





Маховик наведения порядка набирает обороты

Презентация клипа «Мусор» состоялась 6 февраля 2015 г., т.е. за шесть лет до решения объявить в Беларуси год Народного единства. Но объявить (сказать «Гоп!») и реализовать намеченное (перепрыгнуть) — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.





Тем не менее сомневаться в реализации намеченного сегодня не приходится. Залогом успеха служат две финальные строчки из поэтического наследия Шнурова («А те, кто не уверен в этом, пусть закроют свои рты!»). Строчки взяты на вооружение ответственными за единение белорусского общества. Отсюда та энергия, с которой в государстве для народа организована прополка медийных грядок.





Вновь процитирую отечественного мыслителя: «Когда какие-то СМИ в России или Беларуси начинают взаимно топить наш союз, то поневоле задумываешься: а что это за иноагенты действуют в информационном поле, зачем они это делают, какие у них цели? Здесь, на мой взгляд, конечно, нужно навести порядок. И я думаю, что мы к этому рано или поздно придем».





Откуда такая неопределенность: «рано или поздно»? Осмелюсь вставить свои пять копеек: порядок в информационном поле будет наведен если и не к осени, то к концу года обязательно. Маховик наведения порядка набирает обороты. Все необходимые решения, включая законодательные, приняты.





Разумеется, иногенты и их приспешники попытаются навязать дискуссию по поводу понимания природы современного порядка. Следует ожидать, что отдельные умники для прикрытия своих приступных целей обнаглеют до такой степени, что начнут ссылаться на Конституцию («Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений»).





Напрасный труд. Никто на многообразие и не покушается. Но, как справедливо заметил в свое время изобретатель конвейера Генри Форд, «цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный».





О погонах речь пока не идет





В черный цвет следует красить автомобили или в серобуромалиновый — вопрос интересный, но второстепенный, чего не скажешь о проблеме, которую я приведу в изложении российского философа Ивана Микиртумова: «К растущему многообразию самих себя придется привыкать, осваиваться с ним шаг за шагом, подобно тому как в потребительском обществе мы освоились с огромным разнообразием товаров, услуг и продуктов массовой культуры».





Ох, нелегкая это работа привыкать к растущему разнообразию самих себя! Но белорусское общество с этой проблемой худо-бедно справляется, чего нельзя сказать о тех, кого в соответствии с западной традицией принято называть «политической элитой». Ее представители продолжают убеждать себя и общество в эффективности вертикали власти, позволяющей поддерживать в стране необходимый уровень исполнительской дисциплины.





Жизнь не стоит на месте. Новые вызовы требуют новых ответов. И уже никого не удивишь тем, что «права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше».





Естественно, возникает необходимость в знаках отличия. О погонах речь пока не идет. На первом этапе решено ограничится значком, наподобие значка депутата, «чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся». Разумно, если больше выделяться нечем, пусть выделяется значком.





* * *





Сможет ли значок защитить его обладателей от страха перед альтернативными мнениями, перед нарастающим многообразием белорусского общества и в конечном итоге от страха перед современностью? Интересно, что по этому поводу думает упомянутый белорусский философ и его коллеги?