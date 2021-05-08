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Amnesty International снова решила, что Навальный - узник совести

В феврале 2021 года Amnesty International отзывала статус узника совести Алексея Навального. Но сейчас организация передумала и снова решила так называть российского политического блогера.


Лишение статуса произошло из-за того, Amnesty International расценила некоторые высказывания Навального в 2007 и 2008 годах как проявление языка вражды. Но сейчас организация заявила, что отзыв статуса был использован российскими властями для нарушения прав Навального.

В феврале 2021 года Алексей Навальный после лечения в немецкой клинике вернулся в Москву, хотя ему дали четко понять, что после прибытия в Россию его ожидают суд и лишение свободы. Навальный получил 3,5 года колонии. Отбывать срок его отправили во Владимирскую область, пишет Office Life.
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