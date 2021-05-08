



Что, впрочем, совсем не отменяет желания поговорить о чем-то в соцсетях и многие обсуждают вопиющий факт того, что белорусским ветеранам в этом году не будет выплат. Нет, конечно, до Туркменистана, где стариков обязали сдать деньги на подарки, которые будут им выданы от имени резидента, мы еще не дотянули. Но все это сродни расхожему мему: «А что, так можно было?»





Действительно ли государство так обеднело, или причина несколько в другом?





Все достаточно банально: фактор ветеранов, как живых носителей реальной памяти о войне, просто списали со счетов. Выбросили за ненадобностью из самой мешанины понятий, которую у нас почему-то называют «государственной идеологией».





Нынешний режим очень старается изо всех сил отождествить с Победой именно себя. Празднуется этот день под красно-зеленым флагом, который почему-то называют «флагом Победы», хотя в то время никаким зеленым там и не пахло а само полотнище появилось лишь в 1951 г. за авторством художника, рисовавшего портреты Гитлера. Придумали какие-то яблоневые банты, Лукашенко заявлял, что у него на фронте погиб отец, а Шуневич наряжался в форму НКВД.





В их исполнении именно они объявлены победителями, зато вся Европа – наследниками фашизма, который, мол, поддерживая сейчас перемены в Беларуси, пытается взять реванш. Это вот Польша, которая была под нацистской оккупацией на 2 года больше Беларуси, Франция, Великобритания, да почти вся Европа, которая боролась с Гитлером – «наследники фашизма». А послу Словакии, которая была союзником рейха, Лукашенко сказал, что мы, дескать, в одних окопах воевали. Не имеет значения, кто, где и с кем, «мы» – победители, «они» – фашисты.





Причем здесь ветераны, скажете вы? В нулевые годы в Минске проспекты Скорины и Машерова переименовали в безликие «Независимости» и «Победителей» и мало кто понял, что к чему. Дошли только самые прозорливые: так из народной памяти убирается само представление о том, что были в его истории герои, не принадлежавшие к этому режиму. Когда лишали всех льгот и, соответственно, признания, беларуских ликвидаторов ЧАЭС, которые одни на постсоветском пространстве остались в таком плачевном положении, многие тоже думали, что дело только в деньгах. Практически забыты «афганцы», и мало кто задумывается о том, почему так происходит, всем удобнее думать, что «не мы их на войну посылали».





Зато в Национальном аэропорту я однажды смотрел с большого экрана пропагандистский ролик, в котором в одном видеоряду с дворцами и замками была библиотека и какие-то ледовые дворцы, а буквенный ряд сообщал, что процветания Беларусь достигла в период Независимости, которая длится аж с 1994 года. С 1994, понимаете? Не с 1991, а с 1994.





На Ютубе сейчас крутится рекламный ролик, в котором в заставке проводится один ряд между Победой над фашизмом в 1945 и «победой» над «реваншем фашизма» в 2020. То есть себя они уже вполне объявляют победителями и, конечно, в ситуации, когда реальных ветеранов остался мизер и уже мало кто помнит, кто в действительности и с кем воевал – зачем они, собственно, нужны? Так же как и «чернобыльцы», как и «афганцы», как и Скорина, и Машеров – все те, кто делал историю беларуского народа до 1994 года.





Идет планомерная замена реальности, и в конце концов мы, если не остановим все это, придем к тому, что 9 мая они на полном серьезе будут маршировать с медалями, полученными за подавление мирных людей и ложь об этом. Под красно-зелеными «флагами победы», к реальной победе не имеющими никакого отношения.





Все помнят фразу о том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Только вот дела говорят лучше слов. В стране, в которой с экранов телевидения звучат восхваления «порядка» с виселицами и расстрелами, а убийства, пытки и избиения признаны нормальным методом решения политических вопросов, все здравомыслящие отлично понимают, где на самом деле фашизм.





Петр Кузнецов, основатель сайта gomel.today