Егор Лебедок Военный эксперт анализирует , какое влияние на настроения силовиков может иметь решение Лукашенко лишить воинских званий около 80 человек, и рассуждает на тему, способны ли силовики почувствовать свою особую политическую роль.





- Александр Лукашенко на днях лишил офицерских званий свыше 80 бывших милиционеров, пограничников и военных. Это те, кто отметился несогласием с действиями существующей власти. Какое влияние на моральное состояние нынешних силовиков может иметь это решение? Когда человек честно служит своей родине, но видит, что в любой момент, когда он будет несогласен с властью, его могут лишить тех социальных благ, которые положены людям в погонах. Как это может повлиять на авторитет службы в погонах?





- Конечно, главная цель этого решения - повлиять на поведение тех, кто сейчас в системе. Чтобы офицеры, особенно те, кому до пенсии осталось немного, на самых ответственных должностях - чтобы они не надеялись, что выйдешь на пенсию и будешь свободен. Чтобы держали язык за зубами и не говорили ничего, что отличается от "линии партии".

Плюс это тактика мелких гадостей. Ведь среди лишенных званий не только те, кто выступил сейчас против власти, но и те, кто давно уже выступает, те, кто в чем-то участвовал, и те, кто просто выступал в соцсетях - собрали всех, на кого была какая-то обида. И на их примере продемонстрировали, что может оказаться с теми, кто еще в системе.





- По белорусскому законодательству глава государства имеет право такое делать? Как это выглядит в других странах? Мы видим в фильмах или в СМИ, как и в других странах офицеров за какие-то поступки лишают этого звания. Это все законно?





— Так. Но обычно это делается после решения суда. Можно вспомнить, как заместителя госсекретаря Совета Безопасности Втюрина лишили звания после осуждения за коррупцию. А тут, если почитать указ, то даже никакого объяснения нет - за что. Просто "лишить звания". Только в СМИ было сказано, что это была инициатива руководителей силовых ведомств. Но юридически глава государства имеет на это право.





- Думаю, что на кухнях и в курилках многие люди в погонах сейчас критически обсуждают это лишение званий, но публично об этом, разумеется, не выскажутся. Может ли это привести к каким-то конкретным последствиям в действиях силовиков?





- Думаю, нет. Все они и так давно понимали, в какой системе работают. Но была надежда, что вот выйдешь оттуда, будет большая пенсия — а теперь выясняется, что ее могут и лишить. Кстати, надо отметить, что не вся пенсия забирается, а только ее часть, то, что дается "за звание". Тем более, если тебе 48 лет, можешь еще работать кем угодно.





Вызовет ли это негодование - конечно, да. Раньше ничего подобного не было, так не делается, никем это не воспримется как нечто положительное. Но - да, публично будут молчать.





- Если в дискуссиях обсуждают, почему люди в погонах имеют так много социальных благ (ранние пенсии, льготные кредиты) — то в ответ обычно говорят, что без всего этого мало кто пошел бы служить. А как с этой точки зрения указ Лукашенко повлияет на тех молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с силовыми структурами? Ведь им фактически сказано, что власть в любое время может лишить вас и званий, и пенсии?





- Это очень хороший вопрос. Сейчас, в эти дни, как раз идет вступительная кампания. Но и Военная академия, и Академия МВД пока не опубликовали, какие у них конкурсы. Это будет довольно интересный показатель, как события 2020 года отразилось на молодежи, как она воспринимает службу в армии и милиции.





Но ведь, безусловно, если ты видишь, что законодательство гарантирует какие-то материальные льготы - но вдруг оказывается, что этого нет, то человек еще раз подумает, стоит ли идти в те структуры. Так что финансовый и материальный фактор, который довольно силен в принятии такого решения, теперь существенно уменьшится.





- По вашему мнению, какое моральное состояние сейчас у белорусских силовиков? Чувствуют ли они "победу", свою значимость? Или, может, наоборот, с тревогой задумываются о том, что будет после? Не кажется ли, что большинство силовиков не способны заглянуть в будущее после Лукашенко?





- Думаю, надо отличать силовиков, они очень разные. Одни напрямую были задействованы в подавлении народных выступлений, другие — нет. Что касается первых, то они, видимо, и ощущают «победу», получили свои награды.





Что касается других, большинства, то непонятно, с чего им радоваться. Кого победили - народ, НАТО? Что касается будущего - да, многие не задумываются, как бы считают, что Лукашенко будет вечен. Мало кто способен анализировать, что будет дальше. Те, кто близко к пенсии, думает преимущественно о том, как спокойнее досидеть до этой выслуги лет и быстрее уйти. Но очевидно, что большинство склонно к статус-кво, их захватывает рутина, делают то, что и всегда делали.





- Иногда среди комментаторов звучат версии, что белорусские силовики могут почувствовать свой политический вес, свою новую, более существенную роль. Мне же кажется, что они остаются просто исполнителями чужих приказов и не способны к каким-то самостоятельным политическим действиям. А ваше мнение?





- Это ошибка считать, что они чувствуют какую-то свою роль. Надо понимать психологию Лукашенко. В истории так всегда было, что каждый диктатор не держит возле себя того, кому он обязан сохранением власти.





Был Караев - и вот он уже не министр. Лукашенко всегда проводит активную ротацию, где-то год-два можно побыть наверху, какие-то плюшки получать. Но затем вас быстро заменят другими кадрами. Лукашенко никогда не будет держать кого-то сильного возле себя.





Заметьте, никого же конкретно не преподносят как "победителя", как был "маршал Победы Жуков". Нет такого, как "маршал Победы Кубраков или Карпенков". И это сознательная политика, чтобы не было яркой личности во власти.





Потребности силового блока сейчас первичны для Лукашенко, и деньги и ресурсы он им будет давать. Но это не означает, что их влияние стало больше. Если власть посчитает, что уже силовики не настолько важны, то будет снова Макей более важен, уже посылают его на Запад. Хотя на самом деле это не «влияние», а просто перенос внимания с одного сектора на другой.