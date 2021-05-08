Архивное фото: Семен Шарецкий - крайний справа









Семен Шарецкий родился еще до начала Второй мировой – в 1936 году. Его отец и дядя погибли в той войне. Он рассказал, что до сих пор помнит 9 мая 1945 года, когда услышал новость об окончательной победе антигитлеровской коалиции. Он признался, что воспринимает как оскорбление памяти жертв той войны -- тех, кто погиб и кто выжил -- то, что сейчас происходит в Беларуси. Сам Шарецкий эмигрировал из Беларуси после референдума 1996 года и в настоящее время живет в США.









Верховный Совет (парламент) Республики Беларусь существовал в 1991-1996 годах как преемник Верховного Совета БССР. До 1994 года был верховным органом власти. Он состоял из 260 депутатов одной палаты. Первым председателем ВС РБ и фактическим главой государства 19 сентября 1991 года стал Станислав Шушкевич, который с 9 сентября 1991 года был председателем ВС БССР. В 1994 году его сменил Мечислав Гриб, в 1996 году должность занял Семен Шарецкий. Деятельность Верховного Совета прекратили по итогам референдума 1996 года, на котором была принята предложенная Лукашенко новая Конституция, что значительно расширило его полномочия. Вместо Верховного Совета из лояльных Лукашенко депутатов была сформирована Палата представителей – нижняя палата Национального собрания (в начале 1997 года была сформирована и верхняя палата – Совет Республики).





Многие эксперты - как западные, так и белорусские -- считают именно Верховный Совет 13-го созыва последним легитимным органом власти в Беларуси.