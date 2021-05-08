ЕС работает над пакетами санкций в отношении Беларуси





"Мы работаем над четырьмя пакетами санкций (предложенными в феврале главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - ИФ)", - сказал он на условии анонимности.





Источник предположил, что санкционные пакеты будут подготовлены в рабочих группах Совета ЕС до предстоящего в июне заседания совета.





"Работа над экономическим пакетом ("для демократической Беларуси") идет, мы подталкиваем Еврокомиссию подготовить его поскорее, - продолжил он. - Потому что важно показать, что Европа поддерживает белорусский народ, который борется против режима Лукашенко".