



Александр Лукашенко заявил, что фильмы-разоблачения были своего рода

предупреждением со стороны власти: «Ребята, мы все видим, мы не хотим войны, прекратите!» Но это не было услышано.





— И то, что они сейчас развернули в телеграм-каналах и там: против Лукашенко, геноцид народа, преступления против человечности… Ну помните Милошевича, моего хорошего товарища. Я говорю: «Слободан, смотри». — «Я поеду, я докажу». Поехал в Гаагу, его там задушили в камере. Ну вот судили, понимаете. Я же это видел, это на моих глазах было с моим хорошим товарищем, которого я предупреждал.





Муаммар Каддафи. Слушайте, ну кому он мешал? Я его тоже очень хорошо знал, он приезжал к нам. Ну жил он в этой палатке, ему это нравилось — ну пусть живет. Не во дворцах же жил. Не понравился. Потому что он Африку начал поднимать. Он за счет своих денег нашел подземное озеро, начал эту воду пресную качать. Он хотел поднять Африку. А колонизаторам это не надо. В глубину зрите.





Или Саддам Хусейн, который около миллиона нам на библиотеку денег выделил. Ну просто подарил. Тогда же люди какие-то деньги пожертвовали. А он миллион презентовал, просто люди наши этого не видят.





Уго Чавес. Когда нам было совсем невмоготу, он нам на миллионы долларов подарил нефть, он спас нашу страну. Умер. Понимаете, вот их политика. Но они ж их готовили. Ну ладно Саддам Хусейн там начал войну с Ираном, начал с Кувейтом. Я же не воевал против кого бы то ни было. И то они свои интересы соблюдали, они вырезали их. Сначала надо подготовить общественное мнение.





Лукашенко заявил, что в Беларуси это пытались сделать, но не вышло.





— Значит, надо сейчас на внешнем контуре создать образ негодяя и прочее. Слушайте, а кто во Франции или Великобритании будет разбираться? Вот им втюхают в голову, что это преступник, это самый кровожадный кровопийца. Это вот президент Беларуси. И начнут формировать общественное мнение. Для чего? Если пристрелят, чтоб там радовались, что убили негодяя. Понимаете, значит, они от этих планов не отказались. И мы от их безумства, от того, что они не понимают, что делают, и не умеют это делать, получили сигнал, что они не остановились. Но мы и без них это видим и знаем. Ну понятно, что нацистские эти замашки: судить президента в Германии — ну это полная дикость, с нашей точки зрения. В Германии, во Франции, Великобритании это не выглядит большой дикостью. <…> Ничего у них не получится. Они от своего безумства, от того, что они зажрались, зажирели, перестали думать и выстраивать нормальные комбинации. Ну разве это ФБР, ЦРУ, Госдеп и еще президент страны, без него не обходится, одобряет такую глупую, бестолковую операцию. Да ты посмотри на исполнителей, на этих философов и тех, кого они сюда подсовывают для исполнения, — клейма ставить негде, и глаза зеленого цвета. Ну разве можно так бездумно планировать на государственном уровне какие-то операции, вплоть до убийства президента? Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей.



