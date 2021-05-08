TUT.BY вспоминает главные события последней президентской кампании.





8 мая. Объявлена дата выборов





Депутаты Палаты представителей голосуют и выбирают 9 августа как основной день выборов. Перед началом голосования перед депутатами выступает глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предлагает провести президентские выборы 9 августа. Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны были выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.





Кампания официально стартует и теперь инициативные группы потенциальных кандидатов в президенты могут подавать в ЦИК документы на регистрацию.





В этот же день экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и блогер Сергей Тихановской, в тот момент отбывающий 15-суточный арест, заявляют, что будут участвовать в выборах.





12 мая. Бабарико идет на выборы





О своем участии в выборах заявляет глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. В этот же день банк сообщает, что Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию.

Фото: Мирон Климович, TUT.BY





— Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное — финальную часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем, — заявляет Бабарико, комментируя свое выдвижение в президенты.





15 мая. Тихановская идет на выборы





Последний день подачи документов на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты. И тут президентская кампания идет на рекорд — документы подали 55 человек.





Но зарегистрировано было только 15 инициативных групп: экс-банкира Виктора Бабарико, экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, главы Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергея Черечня, сопредседателя БХД Ольги Ковальковой, главы движения «За Свободу» Юрия Губаревича, и. о. председателя ОГП Николая Козлова, экс-депутата Анны Канопацкой, сопредседателя «Говори правду» Андрея Дмитриева, мастера перманентного макияжа и татуировки, музыканта Александра Таболича.





Блогеру Сергею Тихановскому в регистрации инициативной группы ЦИК отказывает «в связи с нарушением порядка подачи документов».





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





В ответ на это супруга блогера Светлана Тихановская заявляет, что будет сама участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты. Ее инициативную группу тоже регистрируют.





21 мая. Сбор подписей





Стартует сбор подписей за за кандидатов в президенты. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.





Сбор подписей проходит с размахом: подписаться за Бабарико, Тихановскую и Цепкало выстраиваются огромные очереди по всей Беларуси. За Лукашенко пикеты пока решено не проводить.





Будущие альтернативные кандидаты проводят встречи с людьми. Все, кроме Светланы Тихановской — вместо нее на местах сбора подписей стоит ее картонное изображение.





Сергей Тихановский в качестве доверенного лица своей супруги и главы инициативной группы ездит по стране и общается с белорусами, стоящими в очередях, чтобы оставить свою подпись за вчерашнюю домохозяйку.





25 мая. 200 тысяч подписей за Лукашенко





«Белая Русь» рапортует, что инициативная группа по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты уже собрала 200 тысяч подписей при 100 тысячах необходимых. Ни одного пикета по сбору подписей за Лукашенко на тот момент не проводилось.





В «Белой Руси» объясняют, что в организации 190 тысяч членов, которые и подписались за Лукашенко. Еще 10 тысяч подписей собраны через общественные приемные организации.





29 мая. Лукашенко высказывается, Тихановского задерживают

Днем Александр Лукашенко первый раз высказывается о своих главных оппонентах: обвиняет Бабарико во вранье, намекает, что уволил Цепкало из ПВТ не просто так, называет Тихановского «шелудивым».





Вечером в Гродно, где инициативная группа Светланы Тихановской под руководством ее супруга собирает подписи за выдвижение, происходит странный конфликт между женщиной и Сергеем Тихановским. Блогера и еще девятерых из его команды задерживают.





«Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сообщил после инцидента гостелеканал «Беларусь 1».





«Это провокация», — говорил Сергей Тихановский до того, как его схватил ОМОН.

К инциденту много вопросов и у журналистов, и ко всем пользователям Сети, кто видел видео.





Возбуждается уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. По нему проходят девять человек: Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.





Позже Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявят обвинение еще по нескольким статьям.





3 июня. Румас — все

Александр Лукашенко отправляет в отставку действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом. Незадолго до этого — 25 мая — Лукашенко заявлял о намерении до выборов сформировать новый состав правительства. После он пообещал «в ближайшее время» назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а «после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности».





4 июня. Новый премьер, 900 тысяч за диваном

Лукашенко назначает новым премьером Романа Головченко, также назначаются новые вице-премьеры.





Еще одна важная перестановка — новым председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель — раньше он работал на посту заместителя председателя КГБ.





В этот же день становится известно, что в дачном доме блогера Сергея Тихановского во время третьего обыска нашли 900 тысяч долларов — часть суммы была обнаружена где-то за диваном, остальное — в открытых местах.





Откуда у блогера такие деньги не знали ни его супруга, ни друзья.





Интересно, что 900 тысяч долларов «растворятся» в процессе расследования «дела Тихановского»: о них силовики с тех пор не упомянули ни разу до мая этого года. Буквально на днях Генпрокуратура заявила, что характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организация.





5 июня. Первый пикет за Лукашенко





В Минске проходит первый пикет по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко. На нем руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда заявляет о сборе около 1 млн подписей за их кандидата.





11 июня. В Белгазпромбанк пришли





В офисы Белгазпромбанка и нескольких частных компаний приходят силовики.





ДФР Госконтроля возбуждает уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Виктор Бабарико по делу пока не проходит.





В этот же день Светлана Тихановская заявляет, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.





18 июня. Пришли за Бабарико





Задержаны претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель его инициативной группы.





Глава КГК Иван Тертель сообщает, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».





По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявляет, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.





Виктор и Эдуард Бабарико помещаются в СИЗО КГБ.





Вечером этого же дня в центре Минска выстраивается цепь солидарности с Виктором и Эдуардом Бабарико и другими задержанными. Акция длится более шести часов, люди стоят под проливным дождем и расходятся только ближе к часу ночи. Во время акции происходят точечные задержания.





В «Цепи солидарности» люди будут выходить еще три дня. За это время будет задержано более 360 человек в 19 городах, за которые они получат суммарно 105 суток ареста, 50 тысяч рублей штрафов.





24 июня. Бабарико и Цепкало подают документы





Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и команда Виктора Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, подают в ЦИК документы на регистрацию кандидатами в президенты. Цепкало за свое выдвижение собрал 160 тысяч подписей, Бабарико — почти 435 тысяч подписей.





Светлана Тихановская документы в ЦИК принесет 30 июня.





ЦИК проверит подписи и озвучит, что необходимый порог в 100 тысяч подписей преодолели 6 претендентов. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757 подписей.





По данным ЦИК, только экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей: после проверок у него осталось 75 249 подписей.





28 июня. «Будет интересно»





«Выборы будут очень интересными, а после выборов — будет еще интереснее. Это я вам обещаю», — заявляет Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области.





Он также признает, что это он «дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — заявляет Лукашенко.



9 июля. Уже 76%





Политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев после встречи с Лукашенко публикует на своей странице в Facebook «свежую социологию» от Оперативно-аналитического центра. Как утверждается в документе, рейтинг Лукашенко на июль месяц составляет 76%.





14 июля. Бабарико и Цепкало не пускают на выборы

Центризбирком отказывает в регистрации кандидатами двум самым популярным альтернативным претендентам — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.





Кандидатами в президенты регистрируют Светлану Тихановскую, Александра Лукашенко, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня.





Вечером в городах Беларуси проходят многочисленные акции протеста против нерегистрации Бабарико и Цепкало, более 250 человек задержаны.



15 июля. Очереди в ЦИК





К ЦИК выстраиваются очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Около пяти часов вечера под аплодисменты и крики поддержки подает жалобу и команда Виктора Бабарико.





На прилегающих к ЦИК улицах все время дежурит ОМОН. Задержания начинаются после закрытия ЦИК, когда люди расходятся.





16 июля. Объединение в триумвират





Светлана Тихановская заявляет, что объединяется с командами Бабарико и Цепкало. Представлять объединенную команду теперь будет женский триумвират: кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.





19 июля. «Не дождетесь»





В белорусских соцсетях начинает курсировать информация о том, что Александр Лукашенко экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом





«Не дождетесь», — отвечает на это пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.





Вечером этого же дня в Минске в парке Дружбы народов проходит первый митинг Светланы Тихановской с ее соратницами Колесниковой и Цепкало. Митинг становится сенсаций — на него, по подсчетам правозащитников, добровольно и без разнарядки пришло более 7 тысяч человек.





Тихановская, Колесникова и Цепкало начинают ездить по стране, собирая везде многотысячные митинги.





Также объединенные штабы предлагают носить до выборов и приходить на избирательный участок с повязанной белой ленточкой на руке, чтобы видеть единомышленников, выступающих за перемены.





21 июля. «Но это правда»





Кандидаты в президенты начинают выступать в прямом эфире по госТВ. Все, кроме Александра Лукашенко.





Одна из самых сильных речей — у Светланы Тихановской.





— По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей, но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем, но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого, но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента, но это правда, — заявляет Тихановская.





24 июля. Цепкало уезжает





Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уезжает из Беларуси и увозит с собой детей. Причина — семья получила информацию, что Валерия планируют задержать по надуманным обстоятельствам.





Супруга экс-претендента Вероника остается в стране, чтобы продолжить кампанию вместе со Светланой Тихановской. Вероника уедет из Беларуси только перед 9 августа.





28 июля. «Вагнеровцы»





В ночь с 28 на 29 июля под Минском задерживают 33 человека. ГосСМИ сообщают, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.





Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе „Миротворец“ как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявляют, что „была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании“.





Информации о судьбе остальных 160 боевиков, к слову, нет до сих пор.





30 июля. Кандидаты идут в ЦИК





После задержания „вагнеровцев“ в ЦИК вызывают кандидатов в президенты. Там им сообщают об усилении мер безопасности и предупреждают о возможных провокациях.





Вечером в парке Дружбы народов снова проходит агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитников, на него пришли около 63 тысяч человек.





4 августа. Овации вслед





Александр Лукашенко выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Он плохо выглядит и плохо говорит — за несколько недель до этого он „перенес коронавирус на ногах“ и это были его последствия.





Но запомнится его выступление не столько этим, сколько концовкой. После полуторачасовой эмоциональной речи Лукашенко, собравшиеся — а это около 2,5 тысяч человек, провожают его долгими и продолжительными аплодисментами. Овации пустой сцене длятся три минуты.





8 августа. Колесникову с кем-то путают





Вечером 8 августа штаб Тихановской заявляет, что силовики задержали члена объединенного штаба Марию Колесникову.





— Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, дорогу заблокировал серебристый микроавтобус. Оттуда вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали, — сообщил в штабе Тихановской.





Меньше чем через час стало известно, что Марию Колесникову отпустили. Силовики сказали Марии, что „ее перепутали с другим человеком“. Колесникову подвезли к месту ужина, куда она планировала идти, и извинились.





9 августа. Голосование, стрельба, взрывы





В Беларуси — основной день выборов. К избирательным участкам выстраиваются километровые очереди — такого в Беларуси не наблюдалось ни на одних выборах. Люди стоят в очередях даже после официального закрытия участков в 20.00. Работу некоторых участков из-за этого решено продлить.





Но после завершения голосования очереди не расходятся — люди ждут начала подсчета голосов и итогов, которые комиссии должны объявить. На многих участках комиссии этого не делают, а председателей выводят из зданий под охраной силовиков.





Сторонники Светланы Тихановской голосуют с белыми лентами на руках, а после голосования фотографируют свой бюллетень и отправляют фото платформе „Голос“, которая ведет альтернативный подсчет голосов. Многие к тому же складывают бюллетени гармошкой — чтобы их было видно в урне.





В течение всего дня пока идет голосование, в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Стационарный интернет тоже начинает „падать“.





Явка на 18.00 на выборах президента составляет 79,01 процента. Центр Минска постепенно перекрывается силовиками.





После закрытия участков обнародуются результаты национального exit poll. По их данным, Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех — 9,2%.





При этом в штабе Тихановской заявляют: в Минске и по всей стране есть несколько участков, где Тихановская победила. Позже таких участков становится все больше.





Тем временем возле участков для голосования появляется ОМОН, который разгоняет и задерживает людей, ожидающих объявления итогов голосования. В это же время на центральных улицах и площадях городов Беларуси начинается силовой разгон демонстрантов, собравшихся высказаться против предварительных итогов выборов.





На протестующих направляют технику, включают водометы, взрывают светошумовые гранаты.





По данным МВД, в ночь с 9 на 10 августа в 33 городах страны задержаны 3000 человек, из них около тысячи в Минске, „в результате столкновений“ пострадали 50 граждан и 39 сотрудников милиции, некоторые госпитализированы».





— Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет, — заявило МВД.





Следственный комитет по событиям с ночи 9 на 10 августа возбуждает уголовные дела по фактам массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса) и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел (ст. 364 Уголовного кодекса).





10 августа. Тихановская уезжает





ЦИК объявляет предварительные итоги выборов: Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его основная соперница Светлана Тихановская — 9,90%.





Штаб Светланы Тихановской заявляет, что не признает официальные итоги, и что по подсчетам независимых наблюдателей Тихановская выиграла выборы.





Вечером этого же дня Светлана Тихановская входит в здание ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. С ней в здание заходят представители штаба Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.





Тихановскую и Знака провожают в приемную главы ЦИК. Через 2,5 часа Знак выходит оттуда один и заявляет, что Тихановская покинула здание через другой выход.





Где Светлана — никто не знает сутки. 11 августа в своем Twitter глава Литовского МИД Линас Линкявичюс пишет, что Тихановская находится в Литве. Позже она выпускает видеообращение, в котором пытается скомканно объяснить, почему уехала из Беларуси.





«Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я», — говорит Тихановская.





Только через несколько месяцев она расскажет, что в кабинете главы ЦИК с ней поговорили «высокопоставленные чиновники», которые предложили ей покинуть страну, чтобы избежать последствий.





И далее, и далее…





Силовое подавление протестов длилось три дня — до 12 августа. После этого происходит ряд событий, которые показали, что страна никогда не будет прежней.





- Становится известно, что во время протестов в Минске погиб мужчина — Александр Тарайковский. По официальной версии МВД, озвученной 10 августа, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил смертельные травмы. Позже выяснилось, что Тарайковский погиб от огнестрельного ранения.





- В последующем становится известно, что на протестах погибло еще два человека — брестчанин Геннадий Шутов и гомельчанин Александр Вихор.





- 12 августа — как ответ на насилие, которое длилось три дня, в центр Минска выходят женщины в белых одеждах и с цветами — они станут одним из символом мирного белорусского протеста.





- Впервые в истории Беларуси предприятия заявляют о забастовках, рабочие выходят на улицы, в том числе сотрудники промышленных гигантов — «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.





- Правозащитники сообщают о пытках на Окрестина и в других изоляторах по всей стране. По их данным, людей избивали, пытали отсутствием еды и воды, держали десятки человек в камерах на четверых.





- В воскресенье, 16 августа в Минске с утра собирается митинг за Лукашенко, которых не было во время избирательной кампании. На следующий день Лукашенко на вертолете прилетает на МЗКТ и выходит к рабочим. Его встречают криками «Уходи!».





- 16 августа после митинга за Лукашенко в Минске собирается самый многочисленный митинг — около 300 тысяч человек выходят с бело-красно-белыми флагами и требуют новых выборов. Их никто не разгоняет, силовиков на улицах, заполненных людьми, нет. На протесты выходят, кажется, все: и оперные дивы — Маргарита Левчук стала голосом протеста, и спортсмены — Елена Левченко возглавила протест спортсменов, и купаловцы, и даже сотрудники госТВ, уволившиеся после выборов. Митинги повторяются каждое воскресенье вплоть до середины осени, когда силовики стали жестко разгонять протесты и массово задерживать людей. Штрафы давали редко, чаще всего люди получали «сутки», а позже и уголовные дела. Однако белорусы продолжают выходить на акции протеста — уже не такие многочисленные, но не сдаются.





- Еще в конце августа Мария Колесникова и штаб Бабарико заявляют о создании Координационного совета, который будет призывать Лукашенко сесть за стол переговоров. В итоге все члены президиума КС будут либо арестованы, либо уедут за границу, чтобы избежать тюрьмы.





- Светлана Тихановская становится лидером независимой Беларуси за рубежом. Она встречается с европейскими главами государств, дипломатами и чиновниками, просит их заставить Лукашенко сесть за стол переговоров и поддержать белорусов в их желании перемен и в проведении новых выборов. А в это время в Беларуси на нее заводят уголовные дела и объявляют в международный розыск.





2021 год





Административные и уголовные дела теперь заводятся на каждого и по любому поводу (носки и шторы не той расцветки, чтение книг в электричке, пение на улице, надписи на асфальте, оскорбления милиционеров и представителей власти в соцсетях). Законы «приводятся в соответствие» уже постфактум. Но белорусы продолжают сопротивляться: выходить на дворовые марши протеста, заявлять о несправедливости по отношению к мирным гражданам и безнаказанности в отношении тех, кто должен быть наказан.



