Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев





В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев . Незадолго до смерти в пятницу, 7 мая, Лигачева отвезли в Центральную клиническую больницу, где он проходил поддерживающее лечение, отмечает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника из окружения экс-политика.





Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в Новосибирской области. Учился в Новосибирске. В 1943 году окончил Московский авиационный институт, а в 1949 году - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С ноября 1965-го по апрель 1983 года был первым секретарем Томского обкома КПСС, затем его перевели в Москву на пост секретаря Центрального комитета КПСС. На этой должности Лигачев в 1985-1988 годах отвечал за вопросы идеологии, а также за антиалкогольную кампанию в СССР.





Имя Егора Лигачева нередко связывают с крылатой фразой "Борис, ты не прав", адресованной Борису Ельцину на XIX конференции КПСС в июле 1988 года. На этом мероприятии будущий первый президент России Ельцин раскритиковал центральный аппарат КПСС, заявив, что тот не поспевает за перестроечными процессами в стране, и предложил ввести всеобщие прямые тайные выборы руководящих партийных органов. "Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная! Ты свою область посадил на талоны", - прервал его выступление Лигачев.