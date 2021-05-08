+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Один из руководителей антиалкогольной кампании в СССР умер в Москве на 101-м году жизни. Имя Егора Лигачева связывают с крылатой фразой "Борис, ты не прав" в адрес Бориса Ельцина.


В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев . Незадолго до смерти в пятницу, 7 мая, Лигачева отвезли в Центральную клиническую больницу, где он проходил поддерживающее лечение, отмечает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника из окружения экс-политика.

Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в Новосибирской области. Учился в Новосибирске. В 1943 году окончил Московский авиационный институт, а в 1949 году - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С ноября 1965-го по апрель 1983 года был первым секретарем Томского обкома КПСС, затем его перевели в Москву на пост секретаря Центрального комитета КПСС. На этой должности Лигачев в 1985-1988 годах отвечал за вопросы идеологии, а также за антиалкогольную кампанию в СССР.

Имя Егора Лигачева нередко связывают с крылатой фразой "Борис, ты не прав", адресованной Борису Ельцину на XIX конференции КПСС в июле 1988 года. На этом мероприятии будущий первый президент России Ельцин раскритиковал центральный аппарат КПСС, заявив, что тот не поспевает за перестроечными процессами в стране, и предложил ввести всеобщие прямые тайные выборы руководящих партийных органов. "Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная! Ты свою область посадил на талоны", - прервал его выступление Лигачев.
Источник: Павел Мыльников, DW
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]