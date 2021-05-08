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Европейские союзники попросили США отсрочить вывод войск из Афганистана

Союзники в Европе просят США отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.



Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

По информации издания, Вашингтон обещал предоставить материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции, пока он осуществляет вывод войск.

При этом некоторые государства заявили, что не успеют уйти из ближневосточной республики до обозначенного срока и попросили оставить американских военных.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

Напомним, что полностью вывести войска из Афганистана США планирует до 11 сентября. 
РБК-Украина
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