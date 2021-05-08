







Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.





По информации издания, Вашингтон обещал предоставить материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции, пока он осуществляет вывод войск.





При этом некоторые государства заявили, что не успеют уйти из ближневосточной республики до обозначенного срока и попросили оставить американских военных.





Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.





Напомним, что полностью вывести войска из Афганистана США планирует до 11 сентября.







