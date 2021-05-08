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Виталий Цыганков: Люди, которые сегодня работают в силовых и властных структурах, напоминают неразумных советских вкладчиков

Мне пришла в голову одна аналогия - она, может, не идеально точная, но довольно красивая, пишет политический аналитик Виталий Цыганков.


В 1990-91 году оставалось довольно много людей, которые хранили свои деньги в ”Сберкассе", то есть в тогдашнем единственном государственном Сбербанке.

Когда для большинства (нормальных) людей было очевидно, к чему все идет, когда уже начиналась инфляция, когда появился дефицит всего, (нормальным) людям стало понятно, что деньги нужно во что–то конвертировать - в утюги, джинсы, телевизоры, картины, автомобили, квартиры, у кого на что хватало.
 
Но оставались упрямые верующие в советскую справедливую власть, которые считали, что государство обо всем позаботится, и оставляли свои заработанные годами тысячи в Сбербанке. Потом, в 1992-м, все эти деньги просто сгрели, ни в какой постсоветской стране граждане за них не получили адекватную компенсацию (а меньше всего в Беларуси, кстати).

Так вот люди, которые сегодня работают в Беларуси в силовых и властных структурах, напоминают мне тех неразумных советских вкладчиков.
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