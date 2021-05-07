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«Он сильно впечатлился» — Аналитик Класковский рассказал, почему никак не выйдет декрет Лукашенко на случай «если вдруг»

Обещанный Александром Лукашенко 24 апреля план по подписанию декрета о передаче президентских полномочий Совету безопасности в случае физического устранения главы государства наделал много шума.

«Он сильно впечатлился» — Аналитик Класковский рассказал, почему никак не выйдет декрет Лукашенко на случай «если вдруг»
Но на практике так до сих пор и не реализовался. О причинах этого в комментарии Telegraf.by рассуждает политический обозреватель Александр Класковский.

24 апреля Александр Лукашенко заявил о раскрытии заговора с целью своего убийства и пообещал в «ближайшие дни» принять декрет, который бы стал бы помехой на планах будущих заговорщиков.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг», — заявил Лукашенко.

Однако с тех пор прошло уже почти две недели, а обещанный «в ближайшие дни» закон так и не опубликован. Прокомментировать такое не/развитие событий мы попросили политического обозревателя Александра Класковского.

Был «под влиянием эмоций»


По его мнению, причиной того, что «эта театральная пауза немножко затянулась», может быть в том, что заявления о декрете могли быть приняты «под влиянием эмоций от раскрытого заговора пикейных жилетов».

Аналитик отметил, что к «заговору» были причастны явные дилетанты, за которыми «вряд ли могут стоять американские спецслужбы и тем более правительство США». Более того, как минимум с августа 2020 года спецслужбы вели Юрия Зенковича и «сюжет развивался под их полным контролем». Тем не менее, полагает собеседник, «судя по всему, Лукашенко был действительно впечатлен тем, что ему в папочке принесли из КГБ».

«И, наверное, он во многом поверил во всю эту красочно расписанную историю, хотя независимые комментаторы ее весьма скептически оценили», — считает Александр Класковский.

Аналитик не исключает, что «вождь политического белорусского режима живет в информационном пузыре, который формирует ближайшее окружение и в значительной мере представители спецслужб».

«Наверное, в его глазах многие угрозы кажутся гипертрофированными. Видимо, он сильно впечатлился, и под влиянием этого были заявления о том, что необходим такой чрезвычайный декрет», — заявил эксперт.


Декрет противоречит Конституции


Александр Класковский напомнил, что за неделю до объявления планов о декрете, 17 апреля, Лукашенко внес интригу в сообщении о будущем декрете, назвав его самым принципиальным своим решением за четверть века своего правления.

«Гадали, предполагали чуть ли не присоединение к России или размещение российской военной базы в Беларуси, а тут все сводится к личной безопасности и созданию чрезвычайного органа на случай физического устранения президента. Венец четвертьвекового правления – строили государство для народа, а в итоге речь идет о чрезвычайке», — заметил обозреватель.

Аналитик полагает, что после своих заявлений Лукашенко начал «сам осмысливать более глубоко, что он сказал и к чему приведет такое решение». В частности, ему могли показать негативную реакцию независимых экспертов на его заявления и то, что декрет будет противоречить статье 89 Конституции Республики Беларусь, которая предусматривает передачу президентских полномочий премьеру в случае вакансии должности президента.

Статья 89. Конституция Беларуси. В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру.

Александр Класковский подчеркнул, что эта статья содержит исчерпывающую формулировку, как в случае естественных, так и неестественных причин освобождения президентской должности. По его мнению, этот момент мог стать «камнем преткновения» для юристов, которые готовят декрет – «как обойти Конституцию, которая уже содержит прямое указание и охватывает в том числе и такую гипотетическую ситуацию».

Силовики могут приблизить час «Ч»


Аналитик предположил, что Лукашенко может не до конца доверять не только действующему премьер-министру Роману Головченко, но и силовикам из Совета безопасности.

«Сам Лукашенко мог прикинуть, что по сути создание, как выразился аналитик Артем Шрайбман, «хунты в ожидании» несет дополнительные риски для него самого. Если в случае устранения президента чрезвычайный орган, в котором силовики наверняка будут доминировать, обретает такие колоссальные полномочия, то где гарантии, что эти люди, входящие в Совбез, не захотят приблизить этот час «Ч», чтобы заполучить в свои руки всю полноту власти», — заявил обозреватель.

Он отметил, что «силовики – это в основном люди с пророссийским мышлением».

«А с Кремлем у Лукашенко тоже все не так просто, несмотря на улыбочки перед телекамерами. В целом Кремль имеет свои интересы в Беларуси и, по мнению многих аналитиков, довольно настойчиво подталкивает Лукашенко к транзиту власти. Хотел бы иметь дело с менее «токсичной» и более сговорчивой персоной», — заявил Александр Класковский

Эксперт не исключает, что Лукашенко может держать в голове то, что Кремль может начать реализовывать свой сценарий транзита власти в Беларуси, «если сам Лукашенко будет упираться».

«Возможно, он уже сам задумался, а нужен ли в такой форме этот декрет. Возможно, он держит паузу, еще раз все взвешивает. И я не исключаю, что этот декрет окажется выхолощенным, получится, что гора родила мышь», — подчеркнул аналитик.

Хотя, по его словам, в ситуации, когда «иногда не до законов», может быть всякое, в том числе и декрет, противоречащий Конституции.

«Хотя непонятно, зачем пороть горячку, если к 1 августа велено сделать проект новой Конституции. Все эти вещи, если так хочется, можно было бы заложить в новый проект. А горячка с декретом показывает нервозность высшего руководства. Если вы говорите, что все стабильно, что у вас все под контролем, зачем тогда гнать лошадей с этим декретом?» — задался вопросом Александр Класковский.

В целом, по его мнению, действующие власти теперь могут думать, как с анонсированным декретом «немножко открутить назад».

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