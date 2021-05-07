







По его словам, власти хотели показать людям, что неважно, как они служили и какие заслуги имеют, но, как только они показывают нелояльность, причем не Беларуси, а персонально режиму и самому Лукашенко, их могут лишить званий и так далее.





Политик обратил внимание на принципиальный момент, заметив, что из органов за прошедшие годы ушло в разы больше человек, но выбрали именно эти фамилии. По мнению Дмитриева, связано это может быть с тем, что они публично перешли на сторону общества в этом конфликте.



