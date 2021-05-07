Белорусский политик объяснил, зачем Лукашенко лишил воинских званий 86 бывших силовиков
Александр Лукашенко 4 мая лишил своим указом воинских званий 86 бывших силовиков. Сделано это было, с одной стороны, для того, чтобы свои боялись, но, с другой стороны, это важный сигнал действующим представителям силовых структур. Такое мнение высказал белорусский политик Андрей Дмитриев в комментарии «Радио 97».
По его словам, власти хотели показать людям, что неважно, как они служили и какие заслуги имеют, но, как только они показывают нелояльность, причем не Беларуси, а персонально режиму и самому Лукашенко, их могут лишить званий и так далее.
Политик обратил внимание на принципиальный момент, заметив, что из органов за прошедшие годы ушло в разы больше человек, но выбрали именно эти фамилии. По мнению Дмитриева, связано это может быть с тем, что они публично перешли на сторону общества в этом конфликте.
Но есть и еще один важный момент, считает политик: через этот указ попытались показать, что вся верхушка – едина. Поэтому в основном лишены были званий представители среднего офицерского звена. И за этим может скрываться еще один важный месседж для своих же. Власть хотела таким образом дать понять, что не нужно спешить бежать, так как на самом деле система монолитна, заключил Андрей Дмитриев, пишет u-f.ru.
21:28 07/05/2021
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