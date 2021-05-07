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Получившая полтора года «химии» с направлением за хоровод брестчанка: «Свой приговор я знала еще в первый день суда»

Елена Лыскович и ее дочь Виктория - первые женщины, которые получили за хоровод на перекрестке не домашнюю «химию», а «химию» с направлением.


Утром 7 мая в Бресте вынесли приговор очередной, уже третьей партии обвиняемых по резонансному «хороводному делу». Один человек получил год колонии, семь человек – «химию», остальные – домашнюю «химию». Среди тех, кто получил «химию» с направлением, две женщины – мать и дочь Елена и Виктория Лыскович.

После оглашения приговора Елена Лыскович по просьбе журналистов прокомментировала решение суда.

«Наверное, я думаю об этом то же, что и в первый день. Когда начинался суд, я уже тогда заявила, что знаю свой приговор. Поэтому этот период времени – это соблюдение формальности. Собственно, что мы и услышали сегодня. Поэтому удивлены мы не были. Ну и морально готовы, в принципе, несмотря на то, что многим это кажется несправедливым, абсурдным – и нам в том числе. Но, тем не менее, пока ситуация такова. Поэтому мы принимаем ее с гордостью, с достоинством, и с поддержкой наших родных, знакомых, друзей и всех белорусов», – сказала женщина.

К слову, на оглашение приговора пришли десятки людей. Зал не смог вместить всех желающих.

«Это еще раз доказывает, что мы едины, что мы все – сильная нация, что мы непобедимы», – считает Елена Лыскович.

Отвечая на вопрос, почему им с дочерью присудили именно «химию» с направлением (до Лысковичей «химию» с направлением давали только мужчинам – прим. ред.), Елена предположила, что это «особый подход судьи».

«Когда она узнала, что мы отбывали сроки в ИВС (за другие акции протеста – прим. ред.), я думаю, после этого ее решение, вернее, решение этой коллегии, которая принимала такое наказание, в тот момент и определилось. Потому что для них, судя по всему, на сегодняшний день это самое страшное преступление: пройтись по улицам с цветочками, улыбочками», – сказала Елена Лыскович.

Она думает, что вряд ли им с дочерью дадут возможность отбывать наказание в одном исправительном учреждении.

Напомним, во время судебного разбирательства перед дачей показаний Елена Лыскович заявила, что и ей, и другим обвиняемым известен исход этого судебного процесса и что она не рассчитывает на честный, объективный, законный приговор.
 
«Но я буду давать показания хотя бы для того, чтобы сказать: мы все в тот день воспользовались своим конституционным правом на мирные собрания», – сказала тогда женщина.

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Его возбудили через несколько дней после акции, которая закончилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом.

По версии обвинения, каждый из подсудимых в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.

Фигурантами уголовного дела за хоровод уже являются более 90 человек. Приговор первой партии обвиняемых суд Ленинского района Бреста вынес 25 февраля, второй – 15 марта. Все признаны виновными. Наказание: от домашней «химии» и «химии» с направлением в исправительное учреждение до колонии.

14 мая в 10.00 суд начнет рассматривать дело очередной, четвертой партии обвиняемых, пишет b-g.by.
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