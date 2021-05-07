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Правозащитники признали политзаключенным приговоренного к 10 годам колонии друга убитого силовиком Геннадия Шутова

Шесть правозащитных организаций Беларуси признали политическим заключенным Александра Кордюкова, друга убитого силовиком в Бресте Геннадия Шутова.


В своем заявлении правозащитники отмечают, что считают недопустимым и незаконным привлечение военнослужащих Вооруженных сил Беларуси для выполнения «не свойственных им полицейских функций по подавлению протестов граждан страны».

«Проанализировав вынесенный приговор, мы приходим к выводу, что уголовное преследование Кордюкова и Шутова могло иметь целью демонстративно жесткое прекращение протестной активности, оправдание нарушения порядка несения службы и применения оружия субъектами силовых ведомств», — написано в заявлении.

Также правозащитники считают, что оценка доказательств судом проведена поверхностно и с нарушением принципа презумпции невиновности, а право обвиняемых на справедливое разбирательство было нарушено. В заявлении они потребовали пересмотра вынесенного приговора и освобождения Кордюкова из-под стражи.

25 февраля Кордюкова приговорили к 10 годам колонии по обвинению в сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК) и покушении на убийство (часть 1 статьи 14 и пункт 10 части 2 статьи 139 УК). Геннадия Шутова посмертно признали виновным в сопротивлении силовикам.

Согласно обвинению, 11 августа 2020 года Кордюков и Шутов в состоянии алкогольного опьянения выдвинулись к улице Московской в Бресте для участия в несанкционированных массовых мероприятиях, целенаправленно подошли к военнослужащим — прапорщику Галицыну и капитану Гаврилову, несшим в тот момент службу, и предъявили им претензии, поскольку те выявляли людей, участвующих в акциях протеста. Затем, по версии следствия, Кордюков, чтобы убить Гаврилова за его служебную деятельность, ударил того в голову принесенной металлической трубой.

После этого, сказано в обвинении, Гаврилов произвел предупредительный выстрел в воздух, и вместе с Галицыным направился к Шутову и Кордюкову, чтобы задержать их. Тогда Кордюков бросил трубу в Галицына и попал ему в руку, после чего стал убегать. Галицын сделал два выстрела, однако Кордюков скрылся в толпе. В это время Шутов схватил Гаврилова за ногу и попытался повалить на землю, и Гаврилов решил выстрелить тому в правое плечо, однако Шутов сместился, и пуля попала ему в затылок. 19 августа Шутов скончался в больнице, Гаврилов получил ссадину на левом предплечье.

Действия Кордюкова, согласно обвинению, причинили Гаврилову сотрясение головного мозга, Галицын получил несколько ссадин и кровоподтеков на руке.

Сам Кордюков не признал вину. Потерпевшие прапорщик Галицын и капитан аврилов не заявили ни моральных, ни материальных исков.

10 ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Шутова, отметив, что «правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела [о нападении на милиционеров]».

Согласно информации с сайта «Вясны», правозащитники признали 371 человека в Беларуси политзаключенными.
Mediazona.by
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