



В совмине прислали ответ, в котором пообещали рассмотреть требования граждан, пишет telegraf.by.





“Считаем недопустимым в условиях политического, судебного, экономического и социального кризиса подписание этих «дорожных карт», поскольку позиция Беларуси очень слабая в переговорах с РФ, что может привести к утрате суверенитета РБ!” — так начинается текст обращения, опубликованный на petitions.by.





В заявлении говорится, что составители петиции пришли к таким выводам основываясь на “жесткой риторике госслужащих РФ, в том числе президента РФ — В.Путина, которые в разных форматах высказывались о необходимости создания военных баз на территории РБ и введения вооруженных сил РФ на нашу территорию”.





Составители обращения отмечают, что РФ — это наш самый близкий, важный и стратегический партнер с которым, по их мнению, должны выстраиваться прозрачные и открытые отношения.





Поэтому, принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом — недопустимо, говорится в заявлении.





В петиции отмечается, что подптсавшиеся считают недопустимым принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом, поскольку граждане Беларуси не информируются о содержании этих «дорожных карт», а также не могут непосредственно влиять на возможные обсуждения аспектов их содержания.





Отдел по работе с обращениями граждан при Совмине ответил на заявление граждан. В официальном ответе за подписью В.К. Остроумова говорится о том, что текст обращения разослан для рассмотрения в Минэкономики, МАРТ и МИД. О результатах рассмотрения сообщат.