Белорусы потребовали опубликовать «тайные» дорожные карты об интеграции с РФ. Что им ответили
На сайте petitions.by появился текст обращения белорусских граждан к правительству Беларуси с требованием сделать публичным содержание и тексты дорожных карт об интеграции с Россией.
В совмине прислали ответ, в котором пообещали рассмотреть требования граждан, пишет telegraf.by.
“Считаем недопустимым в условиях политического, судебного, экономического и социального кризиса подписание этих «дорожных карт», поскольку позиция Беларуси очень слабая в переговорах с РФ, что может привести к утрате суверенитета РБ!” — так начинается текст обращения, опубликованный на petitions.by.
В заявлении говорится, что составители петиции пришли к таким выводам основываясь на “жесткой риторике госслужащих РФ, в том числе президента РФ — В.Путина, которые в разных форматах высказывались о необходимости создания военных баз на территории РБ и введения вооруженных сил РФ на нашу территорию”.
Составители обращения отмечают, что РФ — это наш самый близкий, важный и стратегический партнер с которым, по их мнению, должны выстраиваться прозрачные и открытые отношения.
Поэтому, принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом — недопустимо, говорится в заявлении.
В петиции отмечается, что подптсавшиеся считают недопустимым принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом, поскольку граждане Беларуси не информируются о содержании этих «дорожных карт», а также не могут непосредственно влиять на возможные обсуждения аспектов их содержания.
Отдел по работе с обращениями граждан при Совмине ответил на заявление граждан. В официальном ответе за подписью В.К. Остроумова говорится о том, что текст обращения разослан для рассмотрения в Минэкономики, МАРТ и МИД. О результатах рассмотрения сообщат.
17:21 07/05/2021
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