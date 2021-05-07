До 6 лет колонии: приговоры по делу телеграм-канала «Армия с народом»
Активиста «Народнай Грамады» Сергея Спариша приговорили к 6 годам в колонии усиленного режима, пишет «Радыё Свабода».
Сергей Спариш
Антонине Коноваловой и ее мужу Сергею Ярошевичу — по 5 лет и 6 месяцев: Антонина будет отбывать срок в колонии общего режима, Сергей — усиленного.
Сергею Коршуну и Евгению Привалову — по 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.
Подсудимых обвиняли в приготовлении к участию в массовых беспорядках. А Сергея Спариша — еще и в препятствовании работе Центризбиркома.
Защитники всех пяти обвиняемых просили для своих клиентов оправдательных приговоров.
Телеграмм-канал «Армия с народом» появился в июне 2020 года.
Сергей Спариш - соратник Николая Статкевича. По образованию он композитор и художник. Но музыку Сергей перестал писать в 2010 году: разочаровавшись в академическом образовании, он ушел работать сварщиком на завод МЗКТ, чтобы изнутри почувствовать нужды и проблемы рабочего. Там он трудился около семи лет.
В самом начале суда Сергей Спариш заявил отвод судье. Говорил, что считает президентом Беларуси Светлану Тихановскую и не признает судей, назначенных другим президентом. За это судья удалил его из зала суда.
"Белорусский партизан"
17:08 07/05/2021
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