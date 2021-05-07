На сайте Верховного суда опубликован реальный приговор лидеру "Альтернативы"
На сайте Верховного суда появилась информация, касающаяся приговора по уголовному делу лидера общественной инициативы "Альтернатива" Олега Корбана.
23 апреля 2021 года судом Московского района г. Минска в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении К. (Корбана), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст.342 УК.
"Приговором суда обвиняемый К. (Корбан) признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч. 1 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Он же признан виновным в иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч. 2 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.
По ст. 71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено обвиняемому К. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.
По ст. 78 УК судом постановлено не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение одного года испытательного срока обвиняемый К. не совершит новое преступление и будет исполнять возложенные на него судом обязанности.
Приговор не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу.”
Политзаключенный Олег Корбан был задержан после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по арт. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1.
Вечером 23 апреля Олег Корбан написал на своей странице в Фейсбуке:
"Чудо произошло, сегодня меня выпустили на свободу! Суд вынес 1,5 года ограничения свободы. Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе".
Правозащитники отмечают, что это первый случай осуждения с условным неприменением наказания по политическим мотивам за время с начала избирательной кампании. Еще один осуждённый Артем Сорокин получил отсрочку исполнения наказания согласно статье 77 Уголовного кодекса.
16:37 07/05/2021
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