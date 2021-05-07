Макей: Минск не отказывается от планов направить своего посла в США









"Вопрос не снимается. Мы находимся в контакте с коллегами. Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там", - сказал Макей.





По его словам, Минск хотел бы видеть "белорусско-американские отношения абсолютно нормальными, устремленными в будущее, равноправными, которые способствовали бы политическому, гуманитарному торгово-экономическому сотрудничеству между странами".





Он заверил, Минск всегда были нацелен на такой подход. "Даже новейшая история показывает, что 2-3 года нормализации отношений дали намного больше, чем все предыдущие годы санкционного противостояния, навязанного нам нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в диалоге во всех сферах и областях", - отметил Макей.





При этом он подчеркнул, что белорусским властям "абсолютно непонятны подходы, которые отдельные американские политики, совершают по отношению к нашей стране". "В частности, заявления назначенного американского посла в Беларуси (Джули Фишер - Прим.), для меня на данном этапе не представляют ничего иного кроме как абсолютной пропаганды. Причём основанной на ложном понимании ситуации, ложных фактах, на тех домыслах, которые до неё доводят беглые преступники, находящиеся на Западе", - заявил руководитель белорусского МИД.





Так, Макей напомнил, что в одном из интервью Фишер заявила, что одной из задач посла является надзор за функционированием органов власти в стране аккредитации. "У нас есть кому надзирать за функционированием органов власти. Поэтому надо сначала чётко определиться, с каким настроением едет тот или иной посол в страну аккредитации, едет ли он с любовью к стране или с чувствами, которые основаны только лишь на заявлениях оппонентов власти, оппозиции", - считает он.





"Дипломатия должна быть нацелена на сближение между народами и государствами, а не на создание разделительных линий. Нужно руководствоваться всегда здравым смыслом в выстраивании отношений между государствами. Мы заинтересованы в этом и всегда исходили из подобного здравого смысла", - подытожил он.