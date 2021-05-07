В Минске объявили о создании оргкомитета партии "Новые люди"

Василий Галькин / @yuryvoskresensky









По словам Воскресенского, "лидером оргкомитета новой партии стал Василий Галькин, во время электоральной президентской кампании [2020 года] — лучший сборщик подписей и член группы Виктора Бабарико". Сам он сказал, что ему приходилось даже ночевать в офисе Бабарико в ночь с 9 и на 10 августа прошлого года!





Потом появилось и заявление Галькина: "Выход из сегодняшней ситуации мы видим в конституционном процессе, демократизации и гуманизации действующего законодательства, участии в предстоящих избирательных кампаниях". А представитель оргкомитета и "специалист в промышленности" Иван Сушко отметил, что "приоритет в программе будет отдан реальному сектору экономики". Они считают, что новая партия займет "левый центр". Учредительный съезд запланирован на конец лета.





Виктор Бабарико — политзаключённый, он находится за решёткой с июня 2020-го, над ним проходит суд. К этому проекту Бабарико не имеет никакого отношения.