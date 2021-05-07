Лукашенко пообещал «ягодки» по «делу о госперевороте»: Вы просто ужаснетесь от этого
Александр Лукашенко отметил, что по делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. Его обещание цитирует пресс-служба, пишет TUT.BY.
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— То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите, — заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез: «Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?»
— Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого, — пообещал Лукашенко.
По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги.
— Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор, — отметил Александр Лукашенко. — Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное — они же признаются.
Делаем ставки: Лукашенко и правда поверил в заговор или прикидывается?
13:46 07/05/2021
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