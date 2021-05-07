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Лукашенко назвал «глупым шагом и сиюминутной политикой» обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.

— Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?, — цитирует Лукашенко телеграм-канал ATN.

Напомним, недавно стало известно, что немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности.