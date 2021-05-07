+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Прошел 21 год с первой инаугурации Владимира Путина

Президент России Владимир Путин впервые вступил в должность 7 мая 2020 года. На выборах он победил в первом туре, набрав 52,94% голосов.


Политик был переизбран на второй срок в 2004 году. Спустя 4 года пост главы государства занял Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром.

Затем он возглавил страну в 2012 году и был переизбран в 2018-м.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в Telegram, в котором высказался о президенте.

«Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство», - вспомнил Кадыров.

Чеченский лидер высказал поддержку главе государства. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины – России!» - заявил он.

Правда, дифирамбы от Кадырова, да еще выраженные в такой форме, вряд ли добавляют популярности российскому вождю, явно задержавшемуся на своем посту.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]