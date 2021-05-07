Прошел 21 год с первой инаугурации Владимира Путина





Политик был переизбран на второй срок в 2004 году. Спустя 4 года пост главы государства занял Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром.





Затем он возглавил страну в 2012 году и был переизбран в 2018-м.





Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в Telegram, в котором высказался о президенте.





«Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство», - вспомнил Кадыров.





Чеченский лидер высказал поддержку главе государства. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины – России!» - заявил он.





Правда, дифирамбы от Кадырова, да еще выраженные в такой форме, вряд ли добавляют популярности российскому вождю, явно задержавшемуся на своем посту.