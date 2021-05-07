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22 года назад в этот день исчез Юрий Захаренко

7 мая 1999 года возле своего дома был похищен экс-министр МВД Юрий Захаренко. Это было первое исчезновение оппонентов Александра Лукашенко. Но не последнее. .

22 года назад в этот день исчез Юрий Захаренко

— После его исчезновения была создана общественная комиссия по расследованию этого дела. В районе дома Захаренко мы расклеили листовки, в которых просили отозваться свидетелей. К нам поступило 6 звонков, — рассказывал «Салідарнасці» бывший следователь прокуратуры Олег Волчек.

Тогда следователям, благодаря свидетелям, удалось установить, что Юрия Захаренко схватили примерно 8 бритоголовых мужчин до 30 лет и затолкали в «Жигули». При этом Захаренко сопротивлялся и кричал о помощи.

По словам Олега Волчека, диктофонная запись свидетельских показаний была предоставлена в прокуратуру, однако никакого расследования так проведено и не было.

— Большинство людей знает об обстоятельствах и причинах этого преступления. Следственные органы, имея все возможности по раскрытию данного преступления, дело приостановили. Основанием явилось то, что всеми принятыми мерами (как указано следователями в неоднократных ответах родственникам), они так и не смогли установить лиц, причастных к похищению и убийству государственного деятеля и одного из лидеров оппозиции. Ясно, что дело не будет расследовано при нынешней власти, — делает вывод Волчек.

Юрий Захаренко входил в команду Александра Лукашенко на выборах 1994 года. Сразу после избрания Лукашенко президентом был назначен министром внутренних дел. В октябре 1995-го глава государства отправил Захаренко в отставку, а в апреле 1996 года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря.

7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.

После исчезновения Захаренко, в сентябре 1999 года, было возбуждено уголовное дело по факту его убийства по статье 101 УК (Умышленное убийство). За долгие годы официальное следствие так никуда и не продвинулось.

Семья Юрия Николаевича с 2000 года в Германии, где получила политическое убежище.

— Дело все равно будет расследовано, ведь слишком много есть зафиксированных свидетельств и доказательств. Придёт время — и правда станет правдой. Наказание неотвратимо для тех, кто в этом причастен, — уверен правозащитник Олег Волчек /div>
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