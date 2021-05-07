Лидер белорусской оппозиции также попросила организовать международную конференцию по Беларуси





Выступая в дистанционном формате на слушаниях в Комиссии по правам человека США, Тихановская также призвала Соединенные Штаты выступить в качестве международного посредника совместно с европейскими партнерами, чтобы помочь положить конец кризису в Беларуси.





«Мы призываем США использовать дипломатию для дальнейшей изоляции Лукашенко, чтобы подчеркнуть, что его точка политического невозврата пройдена», – сказала Тихановская, в настоящий момент проживающая в Литве, куда ей пришлось уехать после выборов.





Отметив нарушения прав человека и «безжалостные политические репрессии» в своей стране, она попросила Конгресс усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников, находящихся в Беларуси или в изгнании.





Лидер оппозиции заявляет, что именно она одержала победу на президентских выборах в августе прошлого года. Она пыталась сплотить силы оппозиции на фоне жестокого подавления протестов.





Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции в отношении высокопоставленных чиновников правительства Лукашенко, признав их ответственными за фальсификациею выборов и нарушения прав человека.





В апреле США заявили, что не будут продлевать специальную лицензию, разрешающую операции с девятью белорусскими государственными компаниями.





Тихановская назвала эти санкции «одной из самых эффективных мер», но призвала Вашингтон принять меры и в отношении других компаний и чиновников.





Она также попросила, чтобы Соединенные Штаты уделяли Беларуси приоритетное место в международной повестке дня и помогли организовать международную конференцию.





«Это стратегия режима – тянуть время, чтобы все забыли о белорусах», ­– сказала она.





Тихановская также призвала Конгресс рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки организациям гражданского общества в Беларуси, а также независимым средствам массовой информации и частному сектору, что уже делает Европейский Союз.





Она также отметила, что международные державы не проводили серьезных переговоров о том, как положить конец политическому кризису в ее стране.





«Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с участием широкого круга заинтересованных сторон», – сказала она.





Выступивший на слушаниях в качестве эксперта бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер призвал вводить санкции не только против белорусских предпринимателей, финансирующих режим Лукашенко, но и против близких к нему российских олигархов, сотрудников российских государственных СМИ, в частности RT, и российских крупных банков и компаний.





Он назвал, в частности, имена Михаила Гуцериева, Германа Грефа, а также ВТБ, ВЭБ, «Газпромбанк», «Газпром», «Роснефть» и другие компании. Также, по его словам, необходимо дать ясный сигнал России о недопустимости «захвата» Беларуси - в прямом смысле или экономическими средствами.





Директор Центра восточных исследований в Варшаве Адам Эберхард, в свою очередь, заметил, что влияние России на ситуацию в Беларуси в последнее время ещё более усилилось в связи с действиями Лукашенко, реакцией на которые стала международная изоляция страны.





Комиссия по правам человека Тома Лантоса, состоящая из членов Палаты представителей США, продвигает, отстаивает и защищает международные права человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.





Министры иностранных дел государств «Большой семерки» в среду опубликовали совместное коммюнике, в котором помимо прочего коснулись ситуации в Беларуси.





Они назвали выборы августа 2020 года сфальсифицированными, призвали освободить всех политзаключённых и призвали «провести новые, свободные и справедливые выборы под наблюдением международных представителей».



