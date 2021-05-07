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Освобожденный из Володарки рассказал, как в заключении ведет себя Максим Знак

«Мне стало понятно, почему у него такая серьёзная поддержка в адвокатских кругах, а ещё почему в своё время его студенты наделили статусом «Лучшего преподавателя», — пишет Олег Корбан.



«Было это во время моего пребывания в одной из самых худших камер Володарки — №62, которая находится в конце глухого подвала (эту часть корпуса из-за его облика и перенаселённости называют «шанхай»). Стены этой крохотной 8-местной темницы покрыты грибком и плесенью. Через неделю здешнего пребывания начинается кашель, краснеет и хрипит горло, — написал у себе в фейсбуке Олег Корбан, политзаключенный, который на закрытом суде неожиданно получил ограничение свободы, а не срок в колонии. — Сырость одолевает книги и тетради, постепенно портятся многие вещи.

Постоянные обитатели камеры — ловкие мыши и крысы, там они бегают даже днём, а ночью копошатся в сумках с едой, грызут макароны и каши, чайные листья. В одну ночь с помощью мышеловок, выпрошенных у режимников, сокамерники споймали 7 мышей, но от этого их меньше не стало.

Что касается прохода между нарами, то он катастрофически узкий — составляет всего 75 см, мест для ходьбы и тем более для физических упражнений нет. В общем, условия там не самые комфортные…

Удивительно, но даже в условиях такой дикости в одном заключённом гражданине проявилась весьма знакомая особенность характера, присущая некоторым жителям нашего государства. Эта черта напоминает классическое раболепие, ту самую памяркоўнасць, «маю хату з краю». Парня звали Саша, ему 34 года, фигурант уголовки по 328 статье УК (незаконный оборот наркотических средств). На все предложения с нашей стороны писать жалобы и вносить на обходе устные просьбы по решению антисанитарного состояния «хаты», прекращения задержек и блокады писем со свободы, он реагировал отрицательно. Подобные идеи комментировал соображениями типа «Лучше ничего не писать, а то станет хуже», «А вдруг переведут в другие «хаты», где проблем будет ещё больше?». Но куда ещё хуже? Кажется, в этой тюрьме худших условий просто не найти.

К счастью, наше общество богато людьми совсем иного жизненного уклада. Таким в 62-й камере был один известный юрист. Как оказалось, он уже не раз писал обращения и просьбы по улучшению условий содержания, держал голодовку, помещался на четверо суток в тюрьму тюрьмы — холодный и мрачный карцер. Но это не сломило его дух, он не стал дожидаться, когда администрация СИЗО наконец-таки проявит заботу и человечность, он писал новые и новые обращения. И вот неожиданно для всех проблема стала решаться! Сперва принесли новый совок для уборки. А через пару дней, всех нас неожиданно переселили в другую камеру «шанхая» — более просторную, где недавн существлялся ремонт, где высокие потолки и 3-х уровневые нары.

Здесь не было такого потока мышей (с этой стороны тюрьмы живут и несут службу коты), из живности только тараканы. И ещё в новой «хате» не было гнили.

Произошло это в конце декабря, и посему Новый 2021 год мы встречали уже в более комфортных условиях. Интересно: наш переезд — это случайность? Или все же вода камень точит?!

P.S. Имя этого самого юриста — Максим Знак. Лично для меня стало понятно, почему у него такая серьёзная поддержка в адвокатских кругах, а ещё почему в своё время его студенты наделили статусом «Лучшего преподавателя». Он и здесь помогал многим заключённым в написании различных ходатайств по их делам, разъяснял важные правовые нюансы и т.д. И всегда не упускал хорошего настроения — даже в день вынесения ему абсурдных обвинений по дополнительным уголовным делам. Тогда Максим возвратился в камеру в бодром настроении, со всё той же непоколебимой верой в победу правды и справедливости!» — рассказывает Олег Корбан.
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