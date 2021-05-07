Студент Артем Боярский - 370-й белорусский политзаключенный

Артем Боярский / @viasna96

18 апреля после отбытия 25 суток административного ареста за участие в мирном собрании студента БГУ задержали милиционеры. Выяснилось, что в отношении него завели уголовное дело. Ему предъявили обвинения в "создании или руководстве экстремистским формированием". Боярский находится в СИЗО № 1 в Минске, сообщает spring96.org.





Парень рассказал адвокату, что 24 марта его пытали, заставляли признаться на видео в администрировании одного из телеграм-каналов.





Правозащитники признают "исключительно политический характер преследования Артема Боярского со стороны властей", требуют его освобождения, прекращения уголовного преследования и расследования фактов пыток.





Артем Боярский стал 370-м белорусским политзаключенным.





Четыре раза Боярский был стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, одарённых студентов и учащихся. В августе прошлого года он подписал открытое письмо об отказе от этого статуса в знак протеста.



