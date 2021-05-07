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Протесты в Колумбии: правозащитники заявили, что за неделю протестов пропали 379 человек

Граждане страны выступают против налоговой реформы

Как пишет ТАСС, по меньшей мере 379 человек считаются пропавшими без вести в Колумбии за неделю протестов против налоговой реформы. Об этом в четверг заявили местные правозащитные организации.

"Рабочая группа по насильственным исчезновениям, объединяющая 26 общественных организаций, требует от офиса омбудсмена Колумбии начать срочные поиски <...> 379 лиц, пропавших без вести с начала общенациональной забастовки", - говорится на странице объединения в Twitter.

По данным управления колумбийского омбудсмена, к ним поступила информация о 145 пропавших, 55 из которых уже найдены.

 

© AP Photo/Fernando Vergara


С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.
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