Как пишет ТАСС, по меньшей мере 379 человек считаются пропавшими без вести в Колумбии за неделю протестов против налоговой реформы. Об этом в четверг заявили местные правозащитные организации.





"Рабочая группа по насильственным исчезновениям, объединяющая 26 общественных организаций, требует от офиса омбудсмена Колумбии начать срочные поиски <...> 379 лиц, пропавших без вести с начала общенациональной забастовки", - говорится на странице объединения в Twitter.





По данным управления колумбийского омбудсмена, к ним поступила информация о 145 пропавших, 55 из которых уже найдены.





© AP Photo/Fernando Vergara





С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.



