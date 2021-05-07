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"Вместе", или "сидеть на диване"? В штабе Бабарико рассказали, почему всё-таки создают партию

В пресс-службе штаба Виктора Бабарико рассказали, почему решили создавать партию "Вместе".

"Вместе", или "сидеть на диване"? В штабе Бабарико рассказали, почему всё-таки создают партию
Бывший старший вице-президент EPAM, одной из крупнейших IT-компаний
В пресс-службе штаба Виктора Бабарико рассказали, почему решили создавать партию "Вместе".

Бывший старший вице-президент EPAM, одной из крупнейших IT-компаний Беларуси, а ныне член штаба Виктора Бабарико, Максим Богрецов считает, что «партия — наиболее безопасный и правильный на данный момент способ политических действий».

«Альтернатива — сидеть на диване и ничего не делать, критиковать других — нам кажется неверной», — поставили себя в рамки в штабе Виктора Бабарико.

По словам представителя штаба Виктора Бабарико, создание и деятельность партии — это «долгая, системная, последовательная работа, которая в конечном счете принесет хороший результат».

«И если мы единомышленники и нас всех объединяют принципы, которые были оглашены летом 2020 года во время президентской кампании. Если мы все вместе и готовы об этом заявить своим друзьям, в социальных сетях, повесить флажок, надеть майку или что-то еще, то станет понятно: нас много и репрессии — абсолютно не работающий в данном случае механизм», — сообщают в штабе Виктора Бабарико.

Что с программой?

У будущей партии «Вместе» нет программы. Зато есть манифест. Там говорится, что «будущая Беларусь — государство, где уважают право и закон, где четко разделены обязанности и полномочия различных органов власти, суды независимы, а чиновники подчиняются избранным представителям народа, за которых мы вместе голосовали на честных и прозрачных выборах».

Программу обещают написать вместе с вступившими в партию. Интересно, а что будут делать те белорусы, которые вступят, а потом вдруг увидят программу партии, которая их не устраивает?

Когда в Беларуси зарегистрировали последнюю партию?

Кстати, статистические шансы на регистрацию у будущей партии невелики. Последняя партия в стране была зарегистрирована в 2000 году – более 20 лет назад. Причем попытки за это время были, но все неуспешные.

При этом, например, в 2004 году Верховным судом была ликвидирована Белорусская партия труда, а в 2007-м – Белорусская партия женщин «Надзея».

Десяток партий не прошел перерегистрацию еще в 1999 году. К слову, в первом полугодии 2021 года Александр Лукашенко поручил провести очередную перерегистрацию.

11-и из 15-и партий Минюст уже вынес предупреждения, так что многие из них могут вскоре перестать существовать.

Кто ещё хочет создать партию?

Ранее Телеграф сообщил, что руководитель Народного антикризисного управления и член Президиума Координационного совета Павел Латушко объявил 8 апреля о создании своей партии. Это далеко не единственная подобная инициатива за последнее время. Подробнее читайте по ссылке ниже.

Кстати, в начале мая министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации политической пророссийской партии «Союз». По данным пресс-службы ведомства, учредители нарушили установленный порядок создания политической партии, а также представили недействительный документ.
telegraf.by
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