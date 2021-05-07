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За "грехи" сына: Лукашенко лишил звания отца Романа Протасевича

Редактор признанного экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич сообщил, что его отец попал в список силовиков, которые были лишены воинских званий указом президента Александра Лукашенко. При этом отец Романа Дмитрий Протасевич отдал службе более 29 лет и имел высокие награды.

За "грехи" сына: Лукашенко лишил звания отца Романа Протасевича
Фото из открытых источников
По словам Романа, он ожидал, что большая часть лишившихся званий силовиков будет состоять из тех, кто присоединился к инициативе BYPOL и тех, кто публично осудил жестокость и выступил против действий режима Лукашенко.

"И каково же было моё удивление, когда практически в самом начале списка был указан мой отец, подполковник запаса Протасевич Дмитрий Иванович», - пишет Протасевич. 

По словам Романа, его отец много лет посвятил службе и даже участвовал в парадах на День победы.

«Это стало шоком для всей семьи. Отец отдал военной службе более 29 лет, награждён медалью «За безупречную службу» и часами с именной гравировкой, которые вручал министр обороны Равков. А ещё 14 раз участвовал в парадах», - сообщил он.

Роман отметил, что с 2019 года его отец находится на пенсии и никогда не делал публичных политических заявлений. Единственную причину для лишения звания он видит в том, собственной деятельности.

«В чём же он провинился? Видимо в том, что его сын, по версии властей, стал экстремистом и террористом в одном лице. Потому что никаких других причин быть не может», - считает Протасевич. 

Напомним, что даже в Беларуси нет закона, по которому за "грехи" детей могут наказывать отцов и наоборот. Более того, и сам Лукашенко, и его чиновники неоднократно предостерегали от такого подхода. Впрочем, защищая своих детей, они забывали упомянуть, за что арестовали сына Виктора Бабарико, например. А вот теперь случилась история про наказание отцу за действия сына. 
"Белорусский партизан"
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