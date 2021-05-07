+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Латвия признала геноцид армян

Соответствующую декларацию приняла депутаты парламента. Ее принятие последовало после дискуссии историков.

Латвийский парламент в четверг, 6 мая, после дискуссии историков, принял декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает издание Кавказский Узел со ссылкой на пресс-службу сейма.

Отмечается, что парламент Латвии принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдал дань памяти выжившим.

В парламенте пояснили, что Латвия осуждает все преступления против человечности и считает себя обязанной признавать такие преступления, чтобы предотвратить их повторение.

Декларация была подготовлена парламентским комитетом по иностранным делам с привлечением дипломатов и историков. Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий, отмечается в сообщении.

Юридических последствий признание геноцида армян иметь не может, указал сейм Латвии, пишет telegraf.by

«Признать это или нет — вопрос политического выбора. А это непростое дело. Геноцид — это худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт», — приводятся слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам Ричарда Коля в публикации на сайте сейма Латвии.

За принятие резолюции о признании и осуждении геноцида армян проголосовали 58 депутатов, против были 11, воздержались 7, сообщил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook. По его словам, инициаторами осуждения геноцида армян стали три латвийские парламентские силы (Новые консерваторы, Да — развитию и Согласие).

Напомним, 24 апреля США признали геноцид армян. Джо Байден призвал не забывать ужасы «случившегося». После этого посла США вызвали в МИД Турции. В МИДе отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить. Позже стало известно, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на признание США геноцида армян.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]