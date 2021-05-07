Латвия признала геноцид армян

Латвийский парламент в четверг, 6 мая, после дискуссии историков, принял декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает издание Кавказский Узел со ссылкой на пресс-службу сейма.





Отмечается, что парламент Латвии принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдал дань памяти выжившим.





В парламенте пояснили, что Латвия осуждает все преступления против человечности и считает себя обязанной признавать такие преступления, чтобы предотвратить их повторение.





Декларация была подготовлена парламентским комитетом по иностранным делам с привлечением дипломатов и историков. Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий, отмечается в сообщении.





Юридических последствий признание геноцида армян иметь не может, указал сейм Латвии, пишет telegraf.by





«Признать это или нет — вопрос политического выбора. А это непростое дело. Геноцид — это худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт», — приводятся слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам Ричарда Коля в публикации на сайте сейма Латвии.





За принятие резолюции о признании и осуждении геноцида армян проголосовали 58 депутатов, против были 11, воздержались 7, сообщил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook. По его словам, инициаторами осуждения геноцида армян стали три латвийские парламентские силы (Новые консерваторы, Да — развитию и Согласие).





Напомним, 24 апреля США признали геноцид армян. Джо Байден призвал не забывать ужасы «случившегося». После этого посла США вызвали в МИД Турции. В МИДе отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить. Позже стало известно, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на признание США геноцида армян.



