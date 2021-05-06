Лондон отправил военные корабли для защиты его от блокады. Фото: DVIDSHUB.NET





Два британских патрульных корабля — HMS Severn (вооружен помимо двух пулеметов 20-мм пушкой «Эрликон») и HMS Tamar (с пулеметами и 30-мм автоматической пушкой DS30M) — прибыли к побережью Джерси, в то время как флотилия из примерно 80 французских рыбацких траулеров собрались у порта Сент-Хелиер (столица острова) в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Брекзита.





Расположенный в отделяющем Британию от континента проливе Ла-Манш остров Джерси находится в 14 милях (23 км) от северного побережья Франции и в 85 милях (140 км) к югу от берегов Великобритании. Формально он не входит в состав Соединенного Королевства, а имеет особый статус «коронного владения», но защита самоуправляющегося острова является обязанностью Лондона, пишет Mk.ru.





На Даунинг-стрит заявили, что военные корабли были посланы для «наблюдения за ситуацией». Правда, как отмечает The Guardian, в Британии раздается и критика этого решения как проявления жесткой «дипломатии канонерок», призванной повысить авторитет консерваторов в день проходящих по всей Великобритании местных выборов.





Что же привело к противостоянию между Лондоном и Парижем? Французские рыбаки из Бретани и Нормандии крайне недовольны новыми лицензиями, выданными на прошлой неделе, – они ограничивают количество дней, в течение которых им можно ловить рыбу в общих водах. В центре спора — договоренности после Брекзита относительно общих вод на 13-мильном участке между Францией и Джерси.





До сих пор французам разрешалось ловить рыбу в соответствии с соглашением двухсотлетней давности, которое позволяло им выдавать собственные лицензии на лов рыбы, что привело к сокращению рыбных ресурсов у берегов Джерси. Теперь же Брекзит дал острову право управлять своими собственными водами – и джерсийцы этим правом воспользовались.





Правда, как отмечает The Guardian, не все в местном рыболовном секторе с этим согласны. Крис Ле Мазурье, ведущий рыбак острова, специализирующийся на ловле устриц и мидий, резко заявляет, что проблема не в Брекзите, а в «некомпетентной кучке идиотов» среди местных политиков, а вопросы с французами можно было решить по-иному, не устраивая конфликт.





А конфликт разгорелся нешуточный. Правительство Великобритании обвиняют в том, что оно использует бюрократию для ограничения операций французских рыболовных судов в нарушение соглашения о торговле и сотрудничестве, заключенного с ЕС в конце прошлого года. Лондон отрицает это утверждение, заявляя, что только Джерси несет ответственность за управление своими водами.





Команды французских траулеров, недовольные ограничениями на доступ к британским рыболовным угодьям после Брекзита, отправились целой флотилией к Джерси, чтобы обозначить свой протест. И ладно бы дело ограничилось только самодеятельностью рассерженных рыбаков. Но к конфликту с готовностью присоединились и парижские политики, заявившие, что новая система лицензирования для рыбаков, введенная на Джерси, несправедлива и неприемлема.





На прошлой неделе французский министр по европейским делам Клеман Бон пригрозил воспрепятствовать доступу британских финансовых компаний на рынок ЕС, если проблемы с правами на рыбную ловлю сохранятся: «Великобритания ожидает от нас ряда разрешений на финансовые услуги. Мы не дадим ничего, пока не получим гарантий, что в отношении рыболовства и других вопросов Великобритания соблюдает свои обязательства... Каждая сторона должна соблюдать свои обязательства, иначе мы будем настолько жестокими, насколько это необходимо».





А министр морского судоходства Франции Анник Жирарден намекнула, что Джерси могут отключить от французского электричества в ответ на ограничение доступа рыболовного флота к джерсийским водам. Как напоминает CNN, около 95 процентов электроэнергии остров получает с континента по подводному кабелю.





В СМИ замаячило слово «блокада», тем более что рыбаки с континента решили устроить демонстрацию своих судов на острове, – правда, речь шла о мирном протесте, потому что «манифестанты» расчистили выход из гавани, чтобы пропустить грузовое судно.





Как пообещал в комментарии агентству Reuters представитель регионального комитета Нормандии по рыболовству Юго Леюби, который участвовал в организации рыбацкого протеста, французская флотилия не будет пытаться препятствовать доступу к портам Джерси или останавливать работу местных рыболовных судов: «Цель состоит в том, чтобы выразить наше недовольство введенными ограничительными мерами. Это не блокада».





Но воинственные заявления политиков из Парижа беспокоит и Лондон, и – особенно – жителей Джерси.





«То, что французы ответят, было неизбежно, — заявил глава Ассоциации рыбаков Джерси Дон Томпсон. – Но реакция, которую мы наблюдаем со стороны Франции, почти такая же, как у Ирана или России. Они не просто говорят, что могут отключить электричество, французские рыбаки говорят, что прибудут завтра, чтобы заблокировать гавань, не допустить заход паромов, чтобы не на остров не поступали еда и горючее. Так что это очень похоже на акт войны».





До настоящего военного противостояния между натовскими союзниками, конечно, дело не дойдет. Но франко-британский конфликт из-за прав на рыбалку у берегов Джерси многим напомнил знаменитые «тресковые войны», которые на протяжении нескольких десятилетий в 1950-1970-х годах шли между Великобританией и Исландией (тоже, на секундочку, союзниками по Североатлантическому альянсу).





Тогда все было «не по-детски»: в открытом море происходили столкновения между кораблями британского ВМФ и исландской береговой охраной. Началось все с того, что исландцы постепенно стали расширять границы исключительной экономической зоны вокруг своего острова с 4 до 200 морских миль. Ловившим в Северной Атлантике треску британским рыбакам, само собой, из-за этих ограничений пришлось туго. Исландцы начали отлавливать нарушителей, за свои рыболовные суда вступился Лондон, направив к острову три фрегата. Рейкьявик на это ответил закрытием для Британии исландских портов и аэропортов, а британских рыбаков объявил браконьерами.





Даже вмешательство НАТО помогло не слишком сильно. Хотя сначала британские военные корабли ушли из исландских вод, рыбаки из Соединенного Королевства продолжали рыбачить в запретных для них акваториях, и Лондону пришлось вновь посылать к берегам острова корабли своих военно-морских сил. Апофеозом конфликта стал разрыв дипломатических отношений между Исландией и Великобританией в 1976 году – но через пару месяцев британцы признали границы исландской исключительной экономической зоны — и порванные отношения были восстановлены. «Тресковые войны», из которых Исландия вышла победительницей, закончились миром.





А канал CNN в связи с «блокадой» Джерси вспомнил о другой блокаде, которую французский президент Шарль де Голль устроил в октябре 1962 года Княжеству Монако в рамках спора о налогообложении. Хотя этот шаг длился всего несколько часов, он оказал психологическое воздействие на жителей карликовой страны, которые опасались, что останутся без подачи воды, газа и электричества из соседней Франции.















