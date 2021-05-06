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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Светлана Тихановская выступит на слушаниях в Конгрессе США

Светлана Тихановская примет участие в слушаниях Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США, сообщили в штабе политика.

Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya


Слушания проведут американские конгрессмены автор "Акта о демократии в Беларуси" Кристофер Смит и Джеймс Макговерн. Они неоднократно высказывались по белорусскому вопросу.

Предполагается, что Светлана Тихановская расскажет "о нарушениях прав человека и репрессиях, формах мирного протеста белорусов, о важности внутреннего и внешнего давления на режим", рассказали в штабе. Кроме того, она будет говорить о важности организации переговоров с властью при посредничестве ОБСЕ. Итогом этих переговоров должны стать новые выборы, передает Еврорадио.

Напомним, накануне Страны "Большой семерки"  призвали власти Беларуси провести новые выборы под международным наблюдением, а также освободить "несправедливо заключённых" (и политзаключённых, и участников протестов, находящихся под следствием). Заявление было принято по итогам саммита глав МИД стран-участниц. 

Репрессии и нарушение прав человека стали причиной санкций, которые в отношении Беларуси ввели страны ЕС и США. Готовится новый пакет ограничений. Александр Лукашенко в ответ пригрозил применить  контрсанкции.
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