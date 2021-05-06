Светлана Тихановская выступит на слушаниях в Конгрессе США
Светлана Тихановская примет участие в слушаниях Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США, сообщили в штабе политика.
Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya
Слушания проведут американские конгрессмены автор "Акта о демократии в Беларуси" Кристофер Смит и Джеймс Макговерн. Они неоднократно высказывались по белорусскому вопросу.
Предполагается, что Светлана Тихановская расскажет "о нарушениях прав человека и репрессиях, формах мирного протеста белорусов, о важности внутреннего и внешнего давления на режим", рассказали в штабе. Кроме того, она будет говорить о важности организации переговоров с властью при посредничестве ОБСЕ. Итогом этих переговоров должны стать новые выборы, передает Еврорадио.
Напомним, накануне Страны "Большой семерки" призвали власти Беларуси провести новые выборы под международным наблюдением, а также освободить "несправедливо заключённых" (и политзаключённых, и участников протестов, находящихся под следствием). Заявление было принято по итогам саммита глав МИД стран-участниц.
Репрессии и нарушение прав человека стали причиной санкций, которые в отношении Беларуси ввели страны ЕС и США. Готовится новый пакет ограничений. Александр Лукашенко в ответ пригрозил применить контрсанкции.
21:06 06/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение