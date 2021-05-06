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В «Союзе» рассчитывали получить регистрацию из-за лояльности Лукашенко, но просчитались – политолог

Отказ в государственной регистрации партии «Союз» абсолютно никак не связан ни с каким политическим подтекстом.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.

«Насколько мне известно, в поданных на регистрацию документах, в данных учредителей, действительно была масса ошибок и откровенной фикции», - пояснил он.

Поэтому, отмечает политолог, оспаривать решение Министерства юстиции бессмысленно, о чем уже успели заявить создатели партии «Союз».
«Они рассчитывали, а точнее просчитались, быть зарегистрированными на волне политического кризиса внутри Беларуси, лояльности к Лукашенко, резкого сближения нашей страны с Россией на фоне продолжившихся после паузы, вызванной президентскими выборами 2020 года, активных интеграционных процессов в рамках договора о создании Союзного государства и регулярных вбросов со стороны власти о якобы начале развития замороженной партийной системы Беларуси», - отметил он.

Тихоненко обращает внимание на тот факт, что регистрация партий и общественных объединений в Беларуси может осуществляться и без наличия каких-либо оснований.

«Действительно, в системе имитационной демократии, выстроенной бывшим президентом Лукашенко за 26 лет своего правления, сложилась определенная практика регистрации некоторых партий и общественных объединений, и кандидатов в депутаты и президенты на выборах всех уровней вообще без каких-либо на то оснований. То есть, при наличии такой необходимости в первую очередь для Лукашенко, “Союз” могли и зарегистрировать, закрыв глаза на поданные фиктивные документы. На это и был расчет заявителей, который оказался просчетом», - указал он.

Политолог подчеркивает, что сейчас у Лукашенко нет никакой необходимости в регистрации лояльных к нему сил.

«В стране, наоборот, идет политическая зачистка всего мало-мальски движущегося. Причем как в оппозиции, что у всех на виду благодаря госпропаганде, так и во власти, в окружении Лукашенко в том числе, о чем простому человеку узнать практически невозможно. Вертикаль бывшего президента, удерживающего власть, вся годами выстроенная и выстраданная система монолитизируется. Я бы сказал, хоть это может и показаться невероятным, но Лукашенко сейчас сильнее, чем когда-либо за все годы своего президентства. Его сильно ранил, разозлил и закалил август 2020 года. А даже раненого тигра за усы лучше не дергать», - добавил он.
Политический эксперт убежден, что сегодня шансов зарегистрировать политическую партию в Беларуси нет абсолютно ни у кого.

«Ни у “Союза”, что мы уже увидели, ни у “Белой Руси”, ни у “Нашей партии” Андрея Дмитриева, в состав оргкомитета которой я вхожу, ни тем более у опальных эмигрантов (партия “Вместе” и партия Латушко). Косвенно это можно понять по резкому снижению активности и практически исчезновению с политического горизонта в секторе партийного строительства отработанных марионеток режима - Юрия Воскресенского, Андрея Ланкина и Анны Канопацкой. Вместе с ними заморожены и их “проекты”. Несмотря на приближающееся календарное лето, в Беларуси началась суровая долгая поствыборная политическая зима. Подавляться будет абсолютно любая политическая активность», - пояснил он.
Впрочем, считает политолог, это не значит, что политическим силам нужно опускать руки и впадать в спячку.

«Наоборот, как раз это время необходимо для мобилизации протестной активной части белорусского общества именно в политические партии. Кому это удастся лучше всех, мы увидим, когда в Беларуси начнется партийная оттепель. Думаю, что ее начало совпадет с парламентской кампанией осенью 2023 года», - подытожил он.
Напомним, ранее стало известно об отказе в регистрации Минюстом партии «Союз».
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