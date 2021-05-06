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У госслужащих появятся отличительные знаки. Лукашенко: «Народ должен видеть, что это – государственный человек»

Сегодня в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, которое прошло во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поднял вопрос о том, чтобы предусмотреть в законопроекте "О государственной службе" отличительные знаки для госслужащих. По его мнению, такие люди в обществе должны четко выделяться:

Фото: БЕЛТА

- Допустим, значок государственного флага. У нас некоторые депутаты, по моим наблюдениям, не носят депутатские значки… Есть у меня такое ощущение, то ли стесняются, то ли боятся выйти в народ с этим значком. Я не зря это говорю, потому что я с этим столкнулся в те времена (после распада Советского Союза), когда с депутатским значком – я его никогда не снимал – было как-то не с руки быть в обществе…

Лукашенко пояснил свою позицию о том, что госслужащий должен как-то выделяться в обществе, так:

- Народ должен видеть, что это – государственный человек. Как военный. Военные люди, когда идут в погонах, видно, что это военные. Почему я на этом настаиваю? Потому что к военному или милиционер человек, в случае чего, сразу обратится за помощью. Так и здесь...

По мнению руководителя государства это – тест для госслужащего:

- Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой, ну и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. И, как я уже сказал, это тест для государственного служащего: он должен гордиться тем, что он – государственный служащий. В противном случае ему не надо быть госслужащим, пишет sb.by.
Источник: Полина Конога
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