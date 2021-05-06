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Козлов — о лишении звания: мелкая месть тем, кто имеет принципиальную позицию

Лишение званий — это беспрецедентное явление. Так охарактеризовал его лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов в комментарии Радио "Свобода".

Избирательный пикет Николая Козлова / Еврорадио, архивное фото​

Козлов — подполковник милиции в отставке. В отставку он ушел после того, как в 2008 году разоблачил на выборах фальсификации со стороны избирательной комиссии. В мае 2021-го его фамилия попала в число 87 экс-силовиков, которых Александр Лукашенко лишил званий.

"Я не припоминаю, чтобы раньше лишали званий, это беспрецедентно. Знаю, что можно лишить звания за тяжкое преступление. Но не припоминаю таких случаев", — говорит экс-милиционер. Он отмечает, что этот указ имеет безусловно политический характер, передает Еврорадио.

У Козлова 24 года выслуги, он был следователем по особо важным делам. После лишения звания ему сократят пенсию. Но экс-подполковник видит в этом и позитивный момент: "Это, с одной стороны, печально. С другой стороны, прошла граница между мной и Карпенковым, Кубраковым, Караевым и другими людьми, которые вместе с главнокомандующим наденут мундиры на 9 мая. Они, значит, офицеры. Те, кто обеспечивает все эти репрессии. То, что между нами граница — это даже хорошо".

Кстати, Козлов не единственный, кого лишили звания спустя много лет после ухода в отставку. Очень давно не служат Сергей Анисько и Валерий Костко, несколько лет живет в Германии отставник Владимир Бородач. В том, что давних отставников лишили званий, Козлов видит две цели, которые пытается достичь власть: "Во-первых, это мелкая месть тем людям, которые нашли в себе силы занять принципиальную позицию. Во-вторых, это акт устрашения тех, кто хотел бы уйти, кому трудно оставаться в рядах репрессивной организации. Сотрудник же милиции прекрасно знает, как и что делается, как устраиваются репрессии. А когда он приходит со службы домой, он чувствует, как к нему относятся его семья, друзья, знакомые, соседи. И ему не хочется быть садистом, карателем".

По мнению Козлова, власти таким образом показывают милиционерам, что будут следить за ними даже после отставки и при необходимости накажут.
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