Фото: Vitaly Kuzmin | Солдат РФ





Высокопоставленные представители министерства обороны США заявили, что около 80 тысяч российских военнослужащих остаются вблизи границы с Украиной. Что является крупнейшей группировкой, которую Россия концентрировала с момента аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщается в новой публикации в The New York Times.





Военные аналитики отмечают, что развертывание войск Россией явно предназначается для того, чтобы демонстрировать силу и играть мускулами, особенно учитывая начало президентства нового лидера США Джо Байдена. По словам официальных лиц, Путин склонен искать способы проверить его решимость. Но опасность состоит в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать еще более глубокий кризис, пишет Фокус.





"Они сохранили внушительные силы в регионе" — говорит генерал-майор Майкл С. Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям в Украине.

Некоторые американские официальные лица говорят, что развертывание войск в основном направлено на обличение слабости Соединенных Штатов и Европы. Это способ показать Киеву пределы реальной поддержки Запада. По словам этих официальных лиц, Россия хочет вызвать реакцию Запада, но такую реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.





Москва хочет дать понять Киеву, что она с ним — один на один в этом противостоянии. Именно для этого и стягиваются войска и происходит вся эта игра мускулами — говорится в издании.





Ранее мы рассказывали, что РФ разворачивает на границе с Украиной новейшие самолеты. Новейшими Су-35С оснастят эскадрилью 31-го истребительного авиаполка, который дислоцируется рядом с украинскими территориями (Миллерово, Ростовская область).





Также мы сообщали, почему Украина не сбивает российские вертолеты, которые нарушают воздушное пространство нашей страны. В Госпогранслужбе напомнили, что для ликвидации вражеской авиации необходимы переносные ЗРК, но таким вооружением оснащены не все пограничные отряды.















