В Бресте запретили шествие «Бессмертного полка»
Власти Бреста запретили организаторам шествия «Бессмертный полк» проведение мероприятия в Брестской крепости.
Как сообщает ИА Regnum, шествие «Бессмертного полка» запрещено как в героической Брестской крепости, так и на центральных улицах и площадях города.
«Участники народной акции намерены 9 мая отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города», — говорится в сообщении.
В то же время известно, что акцию, которую организуют пророссийские активисты, разрешили в Витебске и Новополоцке.
16:01 06/05/2021
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