— Когда появилась информация о том, что готовится этот список, я был уверен, что буду в нем, — поделился с корреспондентом «Салідарнасці» Сергей Анисько. — Но в нынешние времена в Беларуси еще неизвестно, что более почетно — когда тебе досрочно дают полковника или генерала, либо когда вносят в такой список.





— Как вы думаете, для чего это было сделано?





— Очевидно, проблема в микроклимате в силовых структурах. Наверное, Александру Григорьевичу докладывают, что там его не все любят. И появление списка — это попытка запугать остальных.





— Сохранились ли у вас контакты с бывшими коллегами, сослуживцами?





— Корпоративность вообще свойственна всем силовым структурам. Конечно, все мы общаемся, и с бывшими, и с действующими сотрудниками. Так у нас принято. Только раньше это называлось «преемственность поколений», когда ветераны приходили официально, встречались с молодыми работниками, передавали свой опыт.





Но в начале 2000-х это вдруг прекратилось и каждый действующий сотрудник должен был письменно докладывать, если встречался с кем-то из бывших сотрудников. Поэтому сейчас все контакты остались только межличностными и, конечно, не афишируются.





— Известно, что в рядах силовых структур тщательно ищут идеологически неверных, вплоть до проверки на полиграфе. Возможно ли «вычистить» всех?





— Не думаю, потому что помню, как на этапе сбора подписей в очередях за альтернативных кандидатов с паспортами стоял довольно большой пласт силовиков. Мне кажется, что все эти списки давно проверены и эти люди взяты «на карандаш». И если их всех уволить, то работать будет некому.





Очевидно, что их гораздо больше, чем в этом списке. С кем-то, наверное, провели профилактическую работу, погрозили пальцем, лишили премии, кого-то предупредили, что не продлят контракт.





То, что в силовых структурах сейчас есть не только червоточина, но и хорошая, как в яблоке, зрелая середина, в этом я не сомневаюсь.





Есть нормальные люди во всех структурах, и в милиции те, кто занимается поисками реальных преступников, и в КГБ те, кто занимается разведкой и контрразведкой.





— Кстати, о контрразведке. Можете как специалист прокомментировать последнюю громкую операцию с участием КГБ по раскрытию «заговора»?





— Как специалист, я не готов комментировать «кинокомедии шпионского разлива».