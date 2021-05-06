



Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил консультант, писатель Лев Вершинин.





«Если понимать интеграцию России и Беларуси как слияние с поглощением - неважно кем, то ли Беларуси Россией, то ли России Беларусью, то, конечно же, такого не произойдет. Если речь идет о максимальной интеграции в экономическом и военном смыслах, то, разумеется, в ближайшее время стоит ожидать такие процессы», - пояснил он.





При этом политолог обратил внимание на некоторые сложности для осуществления интеграции РФ и РБ в экономическом аспекте.





«В России есть определенные силы, которые хотят поживиться Беларусью, но не желающие ничего жертвовать взамен. Но насколько я понимаю, российское руководство сейчас не в том положении, чтоб идти на поводу у тех, у кого частенько шла раньше», - отметил он.





Вершинин подчеркнул, что свидетельством тому является политическое поражение указанных сил в подковерной борьбе в России.





«Это и паническое бегство белорусского политолога Дмитрия Болкунца, означающее, что даже те силы, которые его курировали, не смогли его защитить. Это и арест в Москве белорусских заговорщиков, который говорит о достаточной степени их проигрыша. Это и вылезшее из-под ковра интервью Юмашева (российский политический деятель Валентин Юмашев – прим. ред.) Forbes, где Юмашев весьма отрицательно отзывается о сложившейся в Беларуси системе, включая высшую персоналию. А Кремль этот момент резко отмел», - добавил он.

Впрочем, полагает политолог, «Москва сейчас находится не в той ситуации, чтобы предавать, сливать или подставлять хоть и небольшого, но надежного и дисциплинированного союзника – Беларусь».





«Кроме того, по моим данным, у Москвы есть жестко выраженное пожелание Пекина не поступать с Беларусью так, как в Москве, к сожалению, привыкли», - сообщил он.





Учитывая весь набор данных вводных, подчеркнул Вершинин, есть все основания для того, чтобы прогнозировать очень серьезное военное сближение России и Беларуси, а также сближение в экономической сфере.





«Полного слияния Беларуси и России не будет, но оно и нужно. Как минимум по той причине, что два голоса в ООН лучше, чем один», - подытожил он.