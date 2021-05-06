Романчук: За угрозами Лукашенко европейцам ничего не последует
Намеки на экономическую войну со странами Евросоюза – эмоциональные заявления, которые не будут иметь последствий, заявил «Белорусскому партизану» руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
– В последние дни Лукашенко говорит о перспективе экономической войны с европейцами. Дескать, не хотелось бы, но нужно как-то отвечать на санкции ЕС. Во что может вылиться экономическая война с европейскими странами?
– Первая мысль, которая мне пришла в голову по поводу этой ситуации – воспоминание о старом анекдоте: давайте объявим войну США и сразу сдадимся, чтобы получить все то, что имеет богатая Америка – она же обязана будет обеспечивать пленных.
Если говорить серьезно, то легко объявлять войну и грозить, понимая, что ни США, ни Евросоюз никогда даже теоретически не рассматривали возможности действительно серьезного санкционного давления на Беларусь. Слон не опустится до того, чтобы гоняться за Моськой и оскорблять.
Это «я покажу вам кузькину мать» направлено прежде всего на внутреннюю публику – номенклатуру, силовиков. Мол, я такой первый парень на деревне, который не боится бросить вызов мощным богатым ядерным державам.
– Но Лукашенко запросил у премьера информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях на территории Беларуси.
– Это заявление нужно относить к категории «брякнул». Это часть обмена эмоциональными высказываниями в процессе драки, которые не имеют смысла и не будут иметь правовых последствий.
Ну пусть посмотрят: инвесторов в Беларуси можно посчитать поштучно и большинство из них работает с мощным номенклатурно-силовым сопровождением. Случайных инвесторов здесь просто нет. Либо они работают в тех нишах, которые никому не нужны.
Поэтому кроме политического перформанса данные высказывания, думаю, не будут иметь дальнейших последствий.
Белорусский инвестиционный климат и без того обнулен. Ухудшать его дальше – провоцировать оставшийся здесь капитал на бегство.
Кстати, сразу после намеков на национализацию европейских предприятий и ухудшение условий для их деятельности, министр экономики Червяков сообщил, что Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе – на 6,6%. Мол, смотрите: иностранцы нам доверяют, это хорошо и круто.
Так что эти угрожающие заявления от бессилия, от понимания тупиковости своей позиции. Да, возможно кого-то проверят, кого-то формально накажут за что-то, но не более того.
«Белорусский партизан»
12:46 06/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение