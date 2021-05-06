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Романчук: За угрозами Лукашенко европейцам ничего не последует

Намеки на экономическую войну со странами Евросоюза – эмоциональные заявления, которые не будут иметь последствий, заявил «Белорусскому партизану» руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Романчук: За угрозами Лукашенко европейцам ничего не последует
– В последние дни Лукашенко говорит о перспективе экономической войны с европейцами. Дескать, не хотелось бы, но нужно как-то отвечать на санкции ЕС. Во что может вылиться экономическая война с европейскими странами?

– Первая мысль, которая мне пришла в голову по поводу этой ситуации – воспоминание о старом анекдоте: давайте объявим войну США и сразу сдадимся, чтобы получить все то, что имеет богатая Америка – она же обязана будет обеспечивать пленных.

Если говорить серьезно, то легко объявлять войну и грозить, понимая, что ни США, ни Евросоюз никогда даже теоретически не рассматривали возможности действительно серьезного санкционного давления на Беларусь. Слон не опустится до того, чтобы гоняться за Моськой и оскорблять.

Это «я покажу вам кузькину мать» направлено прежде всего на внутреннюю публику – номенклатуру, силовиков. Мол, я такой первый парень на деревне, который не боится бросить вызов мощным богатым ядерным державам. 

– Но Лукашенко запросил у премьера информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях на территории Беларуси.

– Это заявление нужно относить к категории «брякнул». Это часть обмена эмоциональными высказываниями в процессе драки, которые не имеют смысла и не будут иметь правовых последствий. 

Ну пусть посмотрят: инвесторов в Беларуси можно посчитать поштучно и большинство из них работает с мощным номенклатурно-силовым сопровождением. Случайных инвесторов здесь просто нет. Либо они работают в тех нишах, которые никому не нужны.

Поэтому кроме политического перформанса данные высказывания, думаю, не будут иметь дальнейших последствий. 

Белорусский инвестиционный климат и без того обнулен. Ухудшать его дальше – провоцировать оставшийся здесь капитал на бегство. 

Кстати, сразу после намеков на национализацию европейских предприятий и ухудшение условий для их деятельности, министр экономики Червяков сообщил, что Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе – на 6,6%. Мол, смотрите: иностранцы нам доверяют, это хорошо и круто.

Так что эти угрожающие заявления от бессилия, от понимания тупиковости своей позиции. Да, возможно кого-то проверят, кого-то формально накажут за что-то, но не более того.
«Белорусский партизан»
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