Романчук: За угрозами Лукашенко европейцам ничего не последует

– В последние дни Лукашенко говорит о перспективе экономической войны с европейцами. Дескать, не хотелось бы, но нужно как-то отвечать на санкции ЕС. Во что может вылиться экономическая война с европейскими странами?





– Первая мысль, которая мне пришла в голову по поводу этой ситуации – воспоминание о старом анекдоте: давайте объявим войну США и сразу сдадимся, чтобы получить все то, что имеет богатая Америка – она же обязана будет обеспечивать пленных.





Если говорить серьезно, то легко объявлять войну и грозить, понимая, что ни США, ни Евросоюз никогда даже теоретически не рассматривали возможности действительно серьезного санкционного давления на Беларусь. Слон не опустится до того, чтобы гоняться за Моськой и оскорблять.





Это «я покажу вам кузькину мать» направлено прежде всего на внутреннюю публику – номенклатуру, силовиков. Мол, я такой первый парень на деревне, который не боится бросить вызов мощным богатым ядерным державам.





– Но Лукашенко запросил у премьера информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях на территории Беларуси.





– Это заявление нужно относить к категории «брякнул». Это часть обмена эмоциональными высказываниями в процессе драки, которые не имеют смысла и не будут иметь правовых последствий.





Ну пусть посмотрят: инвесторов в Беларуси можно посчитать поштучно и большинство из них работает с мощным номенклатурно-силовым сопровождением. Случайных инвесторов здесь просто нет. Либо они работают в тех нишах, которые никому не нужны.





Поэтому кроме политического перформанса данные высказывания, думаю, не будут иметь дальнейших последствий.





Белорусский инвестиционный климат и без того обнулен. Ухудшать его дальше – провоцировать оставшийся здесь капитал на бегство.





Кстати, сразу после намеков на национализацию европейских предприятий и ухудшение условий для их деятельности, министр экономики Червяков сообщил, что Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе – на 6,6%. Мол, смотрите: иностранцы нам доверяют, это хорошо и круто.





Так что эти угрожающие заявления от бессилия, от понимания тупиковости своей позиции. Да, возможно кого-то проверят, кого-то формально накажут за что-то, но не более того.







