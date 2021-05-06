







По его словам, на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе старой системы или реформировании государственной службы, основная задача – придать импульс ее дальнейшему развитию.





– Считаю, что самое важное в этой связи – кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры – тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу.





Белорусский правитель отметил, что поэтому особое значение приобретает морально-этический облик госслужащего, его поведение как на работе, так и в быту. В то же время, дополняется, он обратил внимание на то, что обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без закрепления социально-правовых гарантий.





– И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий – это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно.





…Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя.





Важное уточнение: "Служить стране и народу" в устах Лукашенко вряд ли означает "стране и народу". Скорее, речь идет о службе правящему режиму.