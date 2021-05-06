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«Не исключаю варианта возвращения к диалогу»: Усов о перспективах развития отношений белорусских властей и Запада

Принятие четвертого пакета санкций ЕС против властей Беларуси откладывается до июня. Европейское руководство меняет подходы к правящему режиму?

«Не исключаю варианта возвращения к диалогу»: Усов о перспективах развития отношений белорусских властей и Запада
Фото: svaboda.org

Принятие Европейским союзом очередного пакета санкций по Беларуси откладывается до июня. Объясняется это тем, что европейские чиновники не успевают подготовить санкционный пакет к 10 мая. В этот день состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой их и собирались принять.

«Сейчас, по мнению европейских политиков, ситуация в Беларуси менее драматична, чем в августе, сентябре, октябре прошлого года. Соответственно, нет необходимости применения каких-то оперативных действий», – говорит политолог Павел Усов, комментируя для «БГ» информацию о переносе сроков принятия нового пакета санкций ЕС по Беларуси.

Павел Усов, доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов. В настоящее время живет и работает в Варшаве. Фото: соцсети
Он не исключает, что европейские политики станут постепенно менять подходы к действующему белорусскому правящему режиму. А именно: откажутся от стратегии полной изоляции и жесткого давления на Александра Лукашенко и его окружение. То есть, в конечном итоге будет так, как это было в предыдущие послевыборные периоды.

«Может быть через несколько месяцев они даже будут искать возможности каких-то выходов и возвращения хотя бы к каким-то примитивным аспектам, связанным с диалогом или с переговорами с Лукашенко», – делает предположение Усов.

Политолог также не исключает, что европейских политиков мог ввести в заблуждение посыл Светланы Тихановской и Франака Вечорко, по поводу возможных переговоров с Лукашенко, которые якобы могут состояться в мае.

«Мы то понимаем, что такие переговоры иллюзорны и фактически нереализуемы. Лукашенко никогда не пойдет на это. Но если Вечорко и штабу Тихановской удалось убедить европейских политиков, то они могли отложить принятие санкций. Ведь речь о переговорах действующей власти и ее оппонентов шла практически на каждой встрече, с участием Тихановской», – напоминает Усов.

При этом он подчеркивает, что декларация подобных переговоров противоречит идеологии санкций.

Еще одной из причин заторможенной реакции Европейского союза на происходящее в Беларуси, Усов считает сегментацию белорусского политического оппозиционного пространства.

«Это практически возвращение к тому, что мы имели после всех событий 2006 и 2011 годов, когда существование разделенного оппозиционного политического лагеря дезориентировало европейцев. Они совершенно не понимали, что происходит в Беларуси. Виной тому отсутствие у белорусской оппозиции политического единства и четкого политического посыла на Запад, считает политолог. – Сегментация играет на руку Лукашенко. Чем больше будет ослабевать внутреннее единство – идеологическое, политическое – оппозиционного лагеря, чем больше будет инициатив, которые подрывают авторитет и влияние Тихановской, таких как всенародное голосование и переговоры с властью, тем вероятнее ослабление давления Европейского союза на белорусское руководство».

По мнению Усова, своего рода сигналом к началу очередной политической игры между официальным Минском и Западом, возможно служит неожиданное помилование Ильи и Станислава Костевых, ранее приговоренных к смертной казни за убийство учительницы в Черикове. Это всего лишь второй такой случай в истории современной Беларуси.

«Я думаю, что все станет ясно в июне, когда окончательно решится, будет ли этот пакет санкций применяться, потому что на самом деле он довольно-таки фундаментальный. В нем ряд ключевых белорусских предприятий, которые действительно могут ощутить на себе удар», – предположил политолог.

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Он также напомнил, что на днях назначенный Белым домом посол США в Беларуси Джулия Фишер отметила, что Лукашенко удерживает власть в Беларуси и так или иначе Западу придется с этим иметь дело и с этим мириться.

«Не знаю, в каком формате это будет иметь место, но исходя из предыдущего опыта взаимодействия Запада и белорусского режима, я не исключаю варианта возвращения к диалогу. Поэтому, как мне кажется, европейцы решили не ужесточать нажим на Минск, потому что в их представлении это ни к каким результатам не приведет», – говорит политолог.

Усов считает, что если Европейский союз действительно начнет смягчать свои подходы к белорусскому режиму, то Лукашенко снова выйдет фактическим победителем из послевыборного кризиса.
"Брестская газета"
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