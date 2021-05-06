"Anonymous Колумбия" закрывает официальную страницу Колумбийской национальной армии, отвергая убийства и преследования, совершенные в ходе национальной забастовки против налоговой реформы правительства Ивана Дуке", - говорится в сообщении хакеров в Twitter.





При попытке открыть сайт колумбийской армии отображается ошибка из-за отсутствия ответа сервера, сохраненные версии сайта www.ejercito.mil.co в системе Google также недоступны.





По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны сообщает о 840 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.





Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются седьмой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.





Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки.





Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.







