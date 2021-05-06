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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов

Группа компьютерных взломщиков, которая называет себя Anonymous, заявила, что заблокировала интернет-страницу вооруженных сил Колумбии в знак протеста против насилия при подавлении многодневных протестов против налоговой реформы, пишет РИА Новости.

"Anonymous Колумбия" закрывает официальную страницу Колумбийской национальной армии, отвергая убийства и преследования, совершенные в ходе национальной забастовки против налоговой реформы правительства Ивана Дуке", - говорится в сообщении хакеров в Twitter.

При попытке открыть сайт колумбийской армии отображается ошибка из-за отсутствия ответа сервера, сохраненные версии сайта www.ejercito.mil.co в системе Google также недоступны.

По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны сообщает о 840 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.

Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются седьмой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.

Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки.

Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
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