Опубликован список бывших силовиков, которых Лукашенко лишил званий
В списке экс-силовиков, которые были лишены воинских и специальных званий 87 фамилий.
Соответствующий указ был подписан Лукашенко 4 мая. Меры были приняты из-за дискредитирующей деятельности силовиков, которые организовывали и принимали участие в протестах, пишет Белновости.
Сообщалось, что офицеры занимались распространением данных на госслужащих, срывали погоны и отказывались от исполнения своих служебных обязанностей.
На Национальном интернет-портале 6 мая обнародован список бывших силовиков. В списке 87 фамилий.
Среди тех, кто лишен воинских и специальных званий, полковник и подполковник в отставке, пять подполковников запаса, два майора запаса, восемь капитанов запаса, десять капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.
Специальных званий лишены полковники милиции запаса, подполковники милиции запаса, майоры милиции запаса, капитаны и старшие лейтенанты милиции запаса и др.
Среди фамилий в списке есть и бывший следователь Евгений Юшкевич, который был задержан и находится в СИЗО КГБ.
Станислав Лупоносов, о котором много говорили, как о том самом «кроте» среди силовиков, был в звании подполковника милиции запаса.
09:13 06/05/2021
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