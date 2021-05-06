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Тихановская подписала меморандум в защиту независимости. Где подписать документ

Светлана Тихановская подписала меморандум белорусского общества, Координационного совета и демократических сил в защиту суверенитета и независимости Беларуси.

Подписавшие документ требуют от режима отказаться от попыток уничтожить независимость Беларуси.

Меморандум подписали более 3400 белорусов, включая всю команду Тихановской: советников Александра Добровольского и Франака Вячорку, главу Кабинета представителей Валерия Ковалевского, представителя Тихановской по образованию Ольги Шпараги и представителя по экономическим вопросам Алеся Алехновича и др. В числе подписантов более 200 врачей, 300 преподавателей и педагогов, более 40 учёных.


Оставить свою подписать под документом может любой беларус по этой ссылке.
afn.by
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